به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «راهکارهای مراقبت معنوی از منظر آیات و روایات» نوشته حمیده فاتحی پیکانی در ۱۶۸ صفحه و کاری از انتشارات بوستان کتاب منتشر شد.

این کتاب با باور به تأثیر معنویت در شفابخشی انسان، به تعمق و تدبر در آیات و روایات پرداخته و با کشف راهکارهای عملی توصیه شده در متون دینی، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان به تغییر نگرش انسان در مورد خدا، خود و جهان، به بهبود آشفتگی‌های روحی او یاری رساند و تقویت چه گرایش‌هایی به انسان کمک می‌کند تا بر رنج حاصل از مصائب، فائق آید.

ره‌آورد این پژوهش برای مراقبت معنوی این است که از آموزه‌های وحیانی بیاموزد چگونه با تغییر زاویه دید مخاطب و تحول در نگرش و بینش او می‌تواند انگیزه‌های جدیدی را در او بیافریند و در برابر شرایط سختی که با آن مواجه است، تسلیم نشود و در جهت کاهش رنج خود گام‌های نتیجه بخش بردارد و از آسیب‌های احتمالی پس از ابتلاء، مصون مانَد به موقعیت‌های چالش‌انگیز را سکوی جهش و تعالی خود قرار دهد.

این اثر در چهار فصل تألیف شده که عناوین فصول آن شامل، کلیات، راهکارهای بینشی مراقبت معنوی از منظر قرآن و روایات، راهکارهای انگیزشی مراقبت معنوی از منظر قرآن و روایات و راهکارهای کنشی مراقبت معنوی از منظر آیات و روایات است.

علاقه مندان می‌توانند این کتاب را از طریق لینک https://www.bustaneketab.ir/book/3522/ خریداری کنند.