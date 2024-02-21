به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی در پیامی به همایش علمی «قرآن، سلامت معنوی اسلامی و جامعه» تصریح کرد: طبعاً فهم عمیق و دقیق سلامت معنوی قرآن‏‌بنیاد، نیازمند واکاوی و بررسی این موضوع از منظر آیات روح‌بخش الهی است که امید است این همایش علمی بتواند در تبیین و ترویج آن گام‌های اثربخشی بردارد.

متن کامل پیام رییس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

همایش علمی «قرآن، سلامت معنوی اسلامی و جامعه»

از منظر اندیشه اسلامی، «سلامت معنوی»، مهم‌ترین، عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین بُعد از ابعاد چهارگانه سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان محسوب می‌‏شود.

سلامت معنوی را باید حالت اطمینان، امنیت، آرامش و سکون قلبی و روحی دانست که از اعتقاد و اعتماد به منبع و قدرتی برتر و متفاوت از عوامل مادی و پیرامونی نشأت می‌گیرد و موجب افزایش امید، رضایتمندی و نشاط درونی در انسان می‏‌گردد و در نهایت به سلامت و تعالی همهجانبه انسان و جامعه منجر می‏‌شود. از سوی دیگر، در پرتو «سلامت معنوی اسلامی» بینش، گرایش و کنش فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان در جهت قرب و رضای الهی قرار می‌گیرد.

بنابراین می‏‌توان گفت سلامت معنوی، یک بُعد در عرض دیگر ابعاد سلامت نیست، بلکه به صورت طولی همه عرصه‌های جسم، روان و اجتماع را فرا گرفته و تأثیرات وسیع و عمیقی بر ابعاد مختلف زیست آدمی در ساحت‌های فردی و اجتماعی دارد و لذا از اهمیت و ضرورت ویژه‌ای برخوردار است.

از دیدگاه قرآن کریم، انسان هنگامی به سلامت معنوی دست می‌یابد که جایگاه خود در عالم هستی و نسبت خود با خالق و رب خویش را به درستی بشناسد، نگرش صحیح به حیات دنیوی داشته باشد و رابطه آن با حیات جاوید را به خوبی درک کرده و پیوسته نگاهش معطوف به آن باشد.

با این رویکرد، سلامت معنوی اسلامی، دارای مبدأ و منشاء الهی است و در تقابل با معنویت‌های بشرساخته و غیردینی که تنها به‌طور ناقص به وجه مادی و این جهانی زندگی می‌‏پردازند، قرار دارد.

با تأمل در آیات نورانی قرآن مجید، به‌خوبی می‌توان دریافت که این کتاب جاودانی، مملو و مشحون از مفاهیم و مضامین مرتبط با معنویت و سلامت معنوی است و از این جهت باید به مثابه اصلی‌ترین و معتبرترین منبع در مطالعات سلامت معنوی اسلامی به‌ شمار آید. در این میان احادیث و روایات معتبر اسلامی نیز نقشی مهم در تفسیر وحی‏نامه الهی دارند و بدون بهره‌گیری از آنها، ممکن است مفاهیم و مضامین سلامت معنوی در قرآن، به ‌درستی درک نشود.

طبعاً فهم عمیق و دقیق سلامت معنوی قرآن‏ بنیاد، نیازمند واکاوی و بررسی این موضوع از منظر آیات روح‌بخش الهی است که امید است این همایش علمی بتواند در تبیین و ترویج آن گام‌های اثربخشی بردارد.

اینجانب ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، برای استادان، پژوهشگران، طلاب و دانشجویانی که در این نشست علمی حضور دارند، آرزوی توفیقات معنوی و علمی روزافزون دارم و از همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط خاصه متولیان معنویت و سلامت معنوی در کشور، تقاضا دارم به آشنا ساختن مردم و به‌ویژه جوانان با این بُعد مهم از سلامت انسان و نهادینه‌‏سازی هر چه بیشتر معنویت و سلامت معنوی در سطح جامعه، بیش از پیش همت گمارند.

سید ابراهیم رییسی

رییس جمهوری اسلامی ایران