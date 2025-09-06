  1. استانها
  2. همدان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

همدان- رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای استان همدان گفت: تیم نونهالان استان در مسابقات زورخانه‌ای قهرمانی کشور به میزبانی اصفهان با دو مدال نقره و دو برنز خوش درخشید.

غلامرضا خاکساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رقابت‌های زورخانه‌ای کشور اظهار کرد: به مناسبت هفته وحدت، رقابت‌های ورزش‌های زورخانه‌ای نونهالان کشور از ۱۲ تا ۱۴ شهریور به میزبانی استان اصفهان برگزار شد که ورزشکاران نونهال همدانی توانستند چهار مدال رنگارنگ برای استان به ارمغان بیاورند.

وی افزود: در این دوره که با حضور ۳۱۲ ورزشکار از ۲۵ استان کشور برگزار شد، سیدمحمدامین فاطمی در رشته کباده وزن مثبت ۴۰ کیلوگرم و محمدحسین مرادی در کباده منفی ۴۰ کیلوگرم نشان نقره را از آن خود کردند.

رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای استان همدان عنوان کرد: عرشیا قلخانی در رشته میل‌بازی و محمد اوجی در رشته سنگ نیز موفق به کسب نشان برنز شدند تا کاروان نونهالان همدان با درخشش کامل رقابت‌ها را به پایان برساند.

