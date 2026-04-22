۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

اعلام فراخوان جذب طلبه در تهران

تهران- مدیر حوزه علمیه آیت‌الله ایروانی(ره) تهران از آغاز پذیرش طلبه در این حوزه علمیه در مقاطع دیپلم و دانشگاهی خبر داد و گفت: ثبت نام از طریق paziresh.ismc.ir انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد گنجی، مدیر حوزه علمیه آیت‌الله ایروانی(ره) تهران با بیان اینکه تولیت این مدرسه بر عهده آیت‌الله محمدجواد مجتهد شبستری، استاد خارج فقه و اصول است، از آغاز فراخوان جذب طلبه در این مرکز خبر داد.

وی با اشاره به اهتمام ویژه این مدرسه به علوم عقلی (کلام و فلسفه) و بهره‌مندی از اساتید مجرب در فقه، اصول و ادبیات عرب، تصریح کرد: رویکرد ما تربیت طلاب طراز انقلاب اسلامی است. ثبت‌نام از طریق تارنمای حوزه به نشانی www.paziresh.ismc.ir انجام میشود.

مدیر حوزه علمیه آیت‌الله ایروانی(ره) افزود: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی تهران، تقاطع خیابان ولیعصر(عج) و مولوی، جنب مترو مهدیه مراجعه حضوری داشته باشند یا با شماره‌های ۰۹۳۶۵۸۶۰۴۶۲، ۰۹۳۵۴۴۵۶۴۴۶ و ۰۹۳۹۱۹۸۵۸۷۰ تماس بگیرند.

گنجی با اشاره به برگزاری دوره «میثاق طلبگی» با حضور اساتید برجسته اخلاق، اضافه کرد: کتب مورد نیاز از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان تهران تأمین میشود. همچنین دوره اختبار و تثبیت برای طلاب پایه اول پیش از آغاز سال تحصیلی برگزار خواهد شد.

وی سه محور اصلی فعالیت مدرسه را تشریح کرد: پاسخ به شبهات روز، پاسخ به شبهات سیاسی و انقلاب اسلامی با تکیه بر آرای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، و توجه ویژه به دروس معقول (فلسفه، کلام و منطق) به عنوان دروس رسمی با حضور و غیاب.

مدیر حوزه علمیه آیت‌الله ایروانی(ره) تأکید کرد: رسالت اصلی حوزه‌ها یعنی فقه و اصول نیز با قوت دنبال میشود و برنامه‌های تهذیب نیز متعاقباً اعلام خواهد شد. در بخش پژوهشی، کتابخانه مدرسه تجهیز شده و زیرساخت‌ها تکمیل شده است.

وی در پایان با یادآوری حضور جهادی اساتید و طلاب این مدرسه در دفاع مقدس، اغتشاشات دی ماه و جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: این رویکرد انقلابی با حمایت آیتالله مجتهدی شبستری در سال تحصیلی جدید نیز استمرار می‌یابد.

