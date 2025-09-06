پوشاک مدارس با افت کیفیت و قیمت نامتعارف

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، در برنامه «روزی نو» رادیو اقتصاد به مشکلات کیفیت پوشاک فرم مدارس اشاره کرد و گفت: قطع برق و مشکل کم‌آبی در کارخانه‌های رنگرزی باعث شده فرآیند رنگرزی سطحی‌تر انجام شود و کیفیت پارچه‌ها کاهش یابد.

اکرم عیوض خانی، افزود: در برخی کارخانه‌ها با بالاترین کیفیت، دو رنگی در پارچه مشاهده می‌شود و نصب ژنراتور برای جبران این مشکل نیز هزینه‌بر است.

عیوض خانی، درباره قیمت لباس فرم مدارس اظهار داشت: اتحادیه هر سال حداقل قیمت لباس مدرسه را اعلام می‌کند، اما معمولاً قیمت‌های واقعی با این ارقام اختلاف دارد. الزام ما این است که قراردادها طبق عرف و قیمت اعلام‌شده اتحادیه انجام شود.

وی تأکید کرد: در مدارس دولتی، تغییر لباس فرم با تغییر پایه تحصیلی، امکان صرفه‌جویی برای خانواده‌ها را فراهم می‌کند.

عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک درباره مدارس غیرانتفاعی گفت: بسیاری از این مدارس هزینه اضافی روی لباس از والدین دریافت می‌کنند و در برخی موارد قیمت لباس دو برابر می‌شود، به گونه‌ای که لباس فرم به منبع درآمد برای مدارس تبدیل شده است.

وی افزود: اتحادیه خیاطان بر قیمت‌ها نظارت دارد و وزارت آموزش و پرورش با معرفی تولیدکنندگان معتبر تلاش کرده بار مالی خانواده‌ها کاهش یابد، اما نیاز به نظارت بیشتر احساس می‌شود.