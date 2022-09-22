خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بوی ماه مهر از گذشته‌های دور همواره یادآور آغاز سال تحصیلی و اشتیاق برای حضور در کلاس درس بود و این فرآیند همواره برای نوآموزان جلوه دیگری داشت.

خرید لوازم‌التحریر و لباس مدرسه از جمله اقداماتی بود که دانش‌آموز را برای آغاز سال تحصیلی و ورود به مدرسه آماده می‌کرد و هنوزم که هنوز است وجود لوازم‌التحریر در خیابان و بازار، رنگ و بویی دیگر به روزهای آخر تابستان می‌دهد.

در این میان خرید لباس فرم مدارس در سال‌های اخیر نیز خود به یک دغدغه بزرگ برای خانواده‌ها تبدیل شده است تا جایی که کیفیت پایین لباس‌ها و قیمت‌های نسبتاً بالای آن بار مضاعفی را در ابتدای سال تحصیلی برای خانواده‌ها ایجاد کرده

کیفیت پایین لباس‌های مدرسه

نسرین محمدی یکی از متقاضیانی که در بین شلوغی فروشگاه لباس در صف ایستاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: از طرف مدرسه برای خرید لباس پسرم به این فروشگاه آمدیم اما از شرایط موجود اصلاً راضی نیستم.

این مادر دانش‌آموز می‌گوید: جنس پارچه‌ای که برای دوخت لباس‌ها به کار گرفته شده اصلاً مناسب نبوده و پارچه از کیفیت خوبی برخوردار نیست و با توجه به اینکه این دانش‌آموزان پسر بچه هستند اگر بخواهند بااین لباس‌ها کمی در حیاط بازی کنند یقیناً لباس پاره می‌شود چراکه به نظر می‌رسد جنس پارچه از پلاستیک است.

وی اضافه می‌کند: از طرف دیگر با توجه به جنس پارچه بی‌کیفیت، قیمت لباس‌ها که شامل بلوز، شلوار و جلیقه است حدود ۴۸۰ هزار تومان است.

این شهروند در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: به اصرار مدرسه به اینجا آمدیم و در حال حاضر مجبوریم این لباس‌ها را بخریم از طرفی هم لباس‌هایی که طبق سایز دوخته شده باهم همخوانی ندارد در هر ست لباس یکی از سه تیکه یا تنگ است یا گشاد.

قیمت‌ها نجومی است

آرزو یکی دیگر از مراجعینی است که به همراه خواهر و مادر خود برای خرید لباس مدرسه آمده است. وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت قیمت‌ها می‌گوید: خواهرم پایه نهم است و قیمت لباس برای او بسته به سایز لباس از ۴۸۰ هزار تومان آغاز می‌شود که البته این قیمت مانتو و شلوار است و قیمت مقنعه جدا حساب می‌شود اما سال‌های گذشته این طور نبود و قیمت مقنعه نیز با لباس محاسبه می‌شد ولی حالا حدود ۸۰ هزار تومان هزینه مقنعه است.

وی می‌گوید: من هم پایه دوازدهم هستم و قیمت لباس برای ما از ۵۶۰ هزار تومان آغاز می‌شود و با توجه به اینکه سال‌های گذشته مدارس حضوری نبود و تنها چند ماه حضوری شد ما نمی‌توانیم به علت تغییر سایز از لباس‌های سال‌های گذشته استفاده کنیم این در حالی است که سال گذشته هم مجبور بودیم با مانتوهای کوتاه آن چند ماهه سال را سپری کنیم.

مادر آرزو بین بحث ورود می‌کند و می‌گوید: هزینه لباس این دو دختر بیش از یک میلیون تومان است دیروز هم که برای خرید لباس مدرسه پسرم رفته بودم نزدیک ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کردم یعنی در مجموع یک میلیون و نیم فقط هزینه لباس‌ها است در حالی که بچه‌ها برای مدرسه نیازمند سایر وسایل و لوازم‌التحریر نیز هستند که قیمت آن‌ها هم نجومی است و من با سه فرزند محصل قادر به پرداخت چنین هزینه‌هایی نیستم.

وی در پایان صحبت‌هایش تصریح می‌کند: از طرف دیگر دخترم سال آخر مقطع تحصیلی است و من مجبورم مجدد سال بعد نیز برای لباس مدرسه هزینه کنم و واقعاً از پس این هزینه‌ها بر نمی‌آیم.

هیچ اجباری برای پوشش یکنواخت در مدرسه نیست

با توجه به اینکه بحث پوشش مربوط به انجمن اولیا است، علت افزایش قیمت لباس مدرسه را از مرتضی طاهرخانی رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان قزوین جویا شدیم. وی در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار می‌کند: بر اساس دستور وزارت آموزش و پرورش پوشش دانش‌آموزان بر اساس مصوبه شورای انجمن مدرسه تعریف می‌شود و هیچ اجباری برای پوشش یکنواخت در مدرسه نیست.

وی اضافه می‌کند: قیمت پوشاک نیز بر اساس اتحادیه پوشاک و سازمان صمت است.

این مسئول بیان می‌کند: اجباری برای تهیه پوشاک نیست و دانش‌آموزان می‌توانند از لباس‌های سال قبل استفاده کنند.

وی در پایان تاکید می‌کند: به طور کلی تصمیم نهایی پوشاک توسط انجمن اولیا انجام شود که این انجمن اولیا نیز توسط سایر اولیا انتخاب می‌شوند و به تعبیری نمایندگان اولیا هستند که تصمیم نهایی را اتخاد می‌کنند و در این میان نظر اولیا را نیز، لحاظ می‌کنند.

در این میان طی صحبت‌هایی که با اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک انجام شد متوجه شدیم این فرآیند تولید و قیمت‌گذاری پوشاک توافقی است که بین مدارس و تولید کنندگان انجام می‌شود و طی این توافق دانش‌آموزان کم بضاعت نیز لحاظ می‌شوند و در برخی موارد هزینه پوشاک برای آن‌ها رایگان می‌شود.

دانش آموزان می‌توانند از لباس سال‌های قبل استفاده کنند

نقی سیاهکلی مرادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان می‌کند: دانش‌آموزانی که لباس‌های سال‌های گذشته آن‌ها قابل استفاده است امسال نیز می‌توانند از آن لباس‌ها استفاده کنند.

وی اضافه می‌کند: مدارس نباید رنگ لباس‌ها را تغییر دهند این کار ایراد، نقص و فشار روی خانواده است و انجمن اولیا نیز باید در این راستا پاسخگو باشد.

این مسئول با تاکید بر اینکه قیمت لباس مدارس گران است تصریح می‌کند: کارگروه ماده ۱۸ آموزش و پرورش با اصناف و اتحادیه‌ها در ارتباط است و نظارت‌های لازم در این راستا انجام می‌شود.

وی در پایان می‌گوید: ما پیشنهاد داریم که طی سال‌های آینده هنرستان‌های ما برای تهیه پوشاک مدارس پای کار بیایند و دانش‌آموزانی که در رشته طراحی و دوخت تحصیل می‌کنند از ظرفیت فضای دولتی برای این کار استفاده کنند تا ما بتوانیم هزینه لباس مدرسه برای دانش‌آموزان را به حداقل برسانیم.

بلاتکلیفی در قوانین مدارس و وضع مقررات سلیقه‌ای نکته‌ای است که هر ساله والدین را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند. لباس فرم مدرسه و دوگانگی حاکم بین گفته‌های مدیران آموزش و پرورش و گفته‌های مسئولین مدارس نشان می‌دهد این حوزه نیازمند رسیدگی بیشتر است.

این در حالی است که این اعمال سلیقه و اجباری کردن لباس فرم مدارس برای دانش آموزان، وضعیت را به خانواده‌های دارای چند محصل سخت کرده و بار مضاعفی را بر دوش آنها گذاشته است.

نیاز است در شرایط فعلی مدیران آموزش و پرورش استان با ابلاغ جدی شرایط را برای آغاز یک سال تحصیلی آرام، کم دغدغه و کم خرج برای مردم و خانواده‌ها فراهم کنند.

افزایش نجومی قیمت لوازم‌التحریر و پوشاک و دغدغه تهیه این اقلام با توجه به شرایط اقتصادی غالب افراد جامعه مسئله‌ای است که ذوق تحصیل را کم رنگ و کم رنگ‌تر می‌کند.