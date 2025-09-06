نامزدهای گنکور ۲۰۲۵ معرفی شدند؛ امانوئل کارر در میان ۱۵ نامزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسامی ۱۵ نویسنده خوش شانسی که نامشان در اولین دور انتخاب معتبرترین جایزه ادبی فرانسه یعنی جایزه گنکور جای گرفته، اعلام شد.

آکادمی گنکور امسال رقابت خود را با نویسندگان برجسته‌ای مانند امانوئل کارر (کولخوز)، ناتاشا آپانا (شب در قلب)، دیوید دیوپ (جایی که آسمان خم می‌شود) و لوران مووینیه (خانه خالی) شروع کرد و در کنار آنها نویسندگان کم‌تجربه‌تری مانند پل گاسنیه (برخورد)، ماریا پورشه (ترمبل) و هلن لورین (تامبورا) نیز از شانس رقابت برای کسب این جایزه برخوردار شده‌اند. در عین حال آملی نوتومب، ربکا واریور و فاطیما داس - از جمله نویسندگان این فصل ادبی به این فهرست راه نیافته‌اند.

۱۰ عضو آکادمی گنکور از جمله کریستین آنگو، اریک-امانوئل اشمیت، طاهر بن جلون و فرانسواز شاندرناگور ۷ اکتبر تعداد فینالیست‌ها را از ۱۵ نفر به ۸ نفر و سپس در ۲۸ اکتبر به ۴ نفر کاهش خواهند داد و ۴ نوامبر در رستوران دروآن در مرکز پاریس، طبق یک سنت دیرینه جمع می‌شوند تا نام برنده را اعلام کنند.

در سال ۲۰۲۴، این جایزه به کامل داوود برای رمان «حوری‌ها» اهدا شد. او در رقابت با گائل فی، هلن گودی و ساندرین کولت این پیروزی را کسب کرد، اما با این موفقیت به سرعت درگیر جنجال شد و زنی که در دهه تاریک جنگ داخلی الجزایر از قتل عام جان سالم به در برده بود، او را متهم کرد که داستان زندگی او را بدون اجازه برای رمانش استفاده کرده است. این نویسنده در حال حاضر موضوع دو حکم بازداشت بین‌المللی در الجزایر و یک شکایت در فرانسه است و کتابش البته پس از کسب این موفقیت ۳۹۰ هزار نسخه فروش کرد.

امسال از «کلخوز» از انتشارات «POL» به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی برای جانشینی آن یاد می‌شود، این داستان به زندگی هلن کارر دِ انکاوس می‌پردازد که سال ۲۰۲۳، در ۹۴ سالگی درگذشت. او به پاس زندگی‌اش که وقف مطالعه اتحاد جماهیر شوروی و سپس آکادمی فرانسه شده بود، دبیر دائمی آکادمی بود.

۱۵ نویسنده منتخب امسال عبارتند از:

ناتاشا آپان برای «شب در قلب» (گالیمار)

امانوئل کارر برای «کلخوز» (پی او ال)

دیوید دنوفژرمن برای «وداع با چهره» (مارچیالی)

دیوید دیوپ برای «جایی که آسمان خم می‌شود» (ژولیار)

گیسلاین دونانت برای «عشقی بی‌کران» (آلبن میشل)

پل گاسنیه برای «برخورد» (گالیمار)

یانیک لهنس برای «مسافران شب» (سابین وسپیزر)

کارولین لامارش برای «مبهم زیبا» (سوئی)

هلن لورین برای «تامبورا» (وردیه)

شریف مجدلانی برای «نام پادشاهان» (استوک)

لوران مووینیه برای «خانه خالی» (میدنایت)

آلفرد دو مونتسکیو برای «گرگ و میش مردان» (رابرت لافون)

گیوم پوکس برای «دائمی» (ورتیکالز)

ماریا پورشه برای «ترمبل» (استوک)

دیوید توماس برای «یک برادر» (اولیو تری)