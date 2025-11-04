به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لوران مووینیه امروز (سه‌شنبه) در پاریس با «خانه خالی» جایزه گنکور ۲۰۲۵ را از آن خود کرد. او جانشین کامل داوود، نویسنده فرانسوی-الجزایری، شد که سال پیش با رمان «حوری‌ها» این جایزه را دریافت کرده بود.

«خانه خالی» یک رمان حماسی خانوادگی ۷۵۰ صفحه‌ای، حالا با دریافت این جایزه می تواند به فروش حتی تا نیم میلیون نسخه امید داشته باشد.

این نویسنده ۵۸ ساله موفق شد تا در دور اول رأی‌گیری، دیگر رقبای نهایی خود شامل نویسنده بلژیکی کارولین لامارش برای رمان «جایی که مبهم است»، امانوئل کارر با رمان «کلخوز» و ناتاشا آپانا با رمان «شب در دل» را پشت سر بگذارد.

تعداد نامزدهای گنکور از فهرست اولیه که شامل ۱۵ اثر بود به ۸ کتاب و سپس به ۴ نفر کاهش یافت و در نهایت ۱۰ عضو هیئت منصفه آکادمی گنکور برای تصمیم‌گیری درباره برنده بهترین کتاب فرانسوی زبان سال، تشکیل جلسه دادند.

هرچند برنده جایزه گنکور چکی به یک مبلغ ناچیز دریافت می‌کند، اما پس از اعطای جایزه، به لطف پوشش گسترده رسانه‌ای، فروش صدها هزار نسخه‌ای از کتاب‌های وی تضمین می‌شود. طبق گزارش برندگان جایزه گنکور بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط ۵۰۸ هزار نسخه فروخته اند.

طبق محاسبه‌ای که سال ۲۰۲۳ انجام شده، با فروش یک کتاب به قیمت متوسط ۲۰ یورو، به طور متوسط ۱.۱ میلیون یورو برای کتاب درآمد کسب می‌شود، هرچند در نهایت نویسنده تنها بین ۸ تا ۱۵ درصد از درآمد فروش را برای خود نگه می‌دارد.

در هر حال امسال هم به رسم هر سال برنده گنکور فقط یک چک به مبلغ ۱۰ یورو دریافت کرد. این رقم کم ترین رقم یک جایزه ادبی است و دیگر جوایز ادبی فرانسوی ۱۰۰۰ یورو برای جایزه مدیسی و ۱۰ هزار یورو برای جایزه بزرگ رمان آکادمی فرانسه اهدا می‌کنند. برنده شدن جایزه نوبل ادبیات، که توسط آکادمی سوئد اهدا می‌شود هم هر سال جایزه‌ای به مبلغ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ کرون سوئد یا بیش از یک میلیون یورو به برنده اهدا می‌شود.

پس یک برنده جایزه گنکور با ۱۰ یورو چه می‌کند؟ طاهر بن جلون، برنده جایزه ۱۹۸۷، در سال ۲۰۲۳ در روزنامه لو پوآن چنین پیشنهادی ارائه کرد: چک ۱۰ یورویی را نقد نکنید، آن را قاب کنید و به عنوان یادگاری نگه دارید. او افزود: بعضی‌ها آن را نقد کرده‌اند؛ نقد کردن یک نماد، تأثیر بدی می‌گذارد!