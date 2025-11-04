به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکتوالیته، جایزه گنکور ۲۰۲۵ رقابتی نفسگیر بین دو چهره اصلی ادبیات معاصر فرانسه است: از یک سو امانوئل کارر و از سوی دیگر لوران مووینیه، که هر ۲ مورد حمایت منتقدان و عموم مردم هستند و اکنون در آستانه اعلام نتیجه نهایی، از این ۲ به عنوان بختهای اصلی گنکور امسال یاد می شود.
۱۰ عضو هیئت منصفه آکادمی گنکور ظهر امروز در دروآن، رستوران معروف نزدیک اپرای پاریس، گرد هم میآیند تا درباره برنده معتبرترین جایزه ادبی فرانسه به توافق برسند. ۴ نامزد رقابت نهایی امسال عبارتند از: ناتاشا آپانا برای «شبی در دل» (گالیمار)، امانوئل کارر با «کلخوز» از انتشارات پیاوال ، لوران مووینیه با «خانه کوچک» از انتشارات مینویی و نویسنده بلژیکی کارولین لامارش برای «جایی که مبهم است» از انتشارات سویی.
طبق آخرین پیشبینیها، رقابت اصلی باید به امانوئل کارر ۶۷ ساله، دریافتکننده جوایز ادبی متعددی که هرگز پیش از این گنکور را دریافت نکرده، و لوران مووینیه ۵۸ ساله که هنوز هیچ جایزه ادبی پاییزی مهمی دریافت نکرده، در جریان باشد.
ناتاشا آپانا نیز که دیروز به عنوان برنده جایزه فمینا معرفی شد، به عنوان یک برنده احتمالی در نظر گرفته میشد، اما بسیار نادر است که یک نویسنده دو جایزه معتبر را برای یک کتاب دریافت کند.
در مورد کارولین لامارش، شانس او کم به نظر میرسد، حتی اگر کتابش با اقبال منتقدان روبه روشده باشد.
لوران مووینیه ماه پیش به خبرگزاری فرانسه گفت: در هر صورت، به ما بستگی ندارد و به همین دلیل مانند سایر نویسندگان، من هم منتظر تصمیم هیئت منصفه هستم. او گفت با این حال بسیار تحت تاثیر قرار گرفت وقتی با حضور در کتابفروشیها با ابراز علاقه بسیاری از خوانندگان روبه رو شد که برایش آرزوی دریافت جایزه گنکور را می کردند.
در حالی که سبکهای نوشتاری امانوئل کارر و لورن مووینیه بسیار متفاوت است، این دو نویسنده وجه مشترکی دارند و هر دو یک حماسه خانوادگی گسترده و بلندپروازانه به ترتیب ۵۶۰ و ۷۵۰ صفحهای را خلق کردهاند. «کلخوز» خواننده را به سفری در گرجستان و روسیه میبرد و او را در مسیر خانواده مادر نویسنده، مورخ و استاد دانشگاه، هلن کارر دِنکوس قرار میدهد که در سال ۲۰۲۳ در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
امانوئل کارر اذعان کرده که نوشتن این کتاب برایش آسان بود و تأکید کرده که این کار را با عشق به تمام افرادی که در موردشان نوشته، انجام داده است.
در مقابل، «خانه خالی» ریشه در مکانی ایستا دارد: خانهای در روستایی در تورن، جایی که اجداد لوران مووینیه در آن زندگی میکردند. این کتاب شادیهای نادر و غمهای خانوادهای را روایت میکند که به سنت گره خورده و عمیقاً تحت تأثیر دو جنگ جهانی قرن بیستم قرار گرفتهاند. لوران مووینیه درباره کتابش گفت: فکر میکنم تاریخ خانواده من شبیه تاریخ میلیونها فرانسوی است، با جنبههای تاریکتر و لحظات باشکوهترش.
«کلخوز» و «خانه خالی» از جمله پرفروشترین رمانها از آغاز فصل ادبی پاییز هستند که باعث خوشحالی انتشارات POL و Minuit شده است.
انتظار میرود فروش کتابی که نشان قرمز «جایزه گنکور» را خواهد گرفت، مانند برندگان اخیر که برخی از آنها بیش از نیم میلیون نسخه فروختهاند، به شدت افزایش یابد. این یک افزایش خوشایند در فضای تیره و تار نشر است، زیرا طبق آمار، فروش در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه مشابه در سال ۲۰۲۴ به میزان ۵.۷ درصد کاهش یافته است.
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