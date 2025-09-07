درایت علما و اندیشه پاک مردم خراسان جنوبی را به قطب اتحاد مبدل کرد

مولوی سید احمد عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت رسول (ص) اظهار کرد: زندگی پاک حضرت محمد (ص) درس‌های زیادی دارد ولی با توجه به شرایط فعلی جامعه ما به دو درس مهربانی و اتحاد ایشان بسیار نیازمند هستیم.

امام جمعه اهل سنت اسدیه بیان کرد: در زندگی پیامبر مهربانی به شدت موج می‌زند و ایشان به همه انسان‌ها و حتی حیوانات محبت و دلسوزی داشتند.

مولوی عبدالهی با اشاره به درس اتحاد پیامبر (ص) برای امت اسلامی، گفت: با توجه به اینکه امت اسلامی امروزه با چالش‌های بسیار زیادی رو به رو است و دشمنان درصدد تشدد تفرق بین امت هستند باید درس وحدت و اتحاد را جدی گرفت.

وی تأکید کرد: در هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت رسول (ص) ملت مسلمان باید از خواب گران بیدار شده و تمام اختلافات سلیقه‌ای، زبانی، قومی و نژادی را کنار گذاشته و حول محور قرآن و نبوت اتحاد کنند.

امام جمعه اهل سنت اسدیه با اشاره به اینکه مردم خراسان جنوبی دو درس مهربانی و اتحاد از رسول اکرم را به خوبی فرا گرفته‌اند، بیان کرد: از آنجایی که مردم خراسان جنوبی از نظر فکری سالم و علمای این دیار دلسوز و با درایت و موقعیت شناس هستند، خراسان جنوبی یکی از قطب‌های وحدت و تقریب در ایران اسلامی است.

مولوی عبدالهی با تأکید بر اینکه خوشبختانه در خراسان جنوبی از نظر اتحاد و همدلی مشکل خاصی وجود ندارد، اظهار کرد: البته در در این بین لازم است که مسئولان هم پای کار بیایند.

وی گفت: به این معنا که همانطور که مردم با یکدیگر وحدت و همدلی دارند، مسئولین در عرصه خدمت رسانی بیشتر از گذشته پای کار بیایند.