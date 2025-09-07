وحدت ادیان به معنای تحریف یا ایجاد دین جدید نیست

حجتالاسلام سید محمدرضا میر یوسفی به مناسبت هفته وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن توضیح مفهوم وحدت ادیان گفت: وحدت به معنای کنار گذاشتن بخشی از هر دین یا ساختن دینی تازه نیست؛ بلکه تمرکز بر اشتراکات بنیادین میان ادیان برای ایجاد همبستگی جهانی است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) بیان کرد: تعاریف گوناگونی از وحدت ادیان وجود دارد، اما از نگاه دین، بر اساس قرائت اسلام واقعی و اسلام محمدی، این وحدت به هیچ وجه به معنای تحریف یا تغییر ماهیت ادیان الهی نیست.
حجت السلام میر یوسفی ادامه داد: برخی به اشتباه تصور میکنند وحدت یعنی حذف یا نادیده گرفتن بخشهایی از هر دین و ترکیب آنها برای ساختن دینی جدید؛ اما چنین دیدگاهی وحدت را با تحریف خلط میکند و نتیجهاش تولد دینی نوظهور و بیریشه است که از اصالت و هویت واقعی ادیان فاصله دارد.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: وحدتی که ما به دنبال آن هستیم و حوزههای دینی بر آن تأکید دارند، هرگز به معنای یکسانسازی یا حذف اختلافات اعتقادی نیست و اختلافات اعتقادی بخشی جداییناپذیر از هویت و میراث هر دین است، بنابراین وحدت، کنار گذاشتن تفاوتها نیست؛ بلکه تمرکز بر اشتراکات عمیق و بنیادین است که ریشه در فطرت انسانی و وحی الهی دارند و میتوانند پایه همکاری و همبستگی جهانی باشند.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در ادامه به پیامهای مشترک میان ادیان اشاره کرد: دفاع از حقوق انسانی، پایبندی به عدالت، گسترش اخلاق و معنویت، دعوت به ایمان و پرستش خداوند، و تلاش برای بهبود شرایط زندگی در پرتو تعالیم الهی. به گفته او، توجه به این مشترکات، چهره واقعی وحدت ادیان را روشن کرده و زمینه را برای همبستگی بیشتر میان پیروان ادیان فراهم میکند.
الهیات استعمار؛ تهدیدی پنهان با زبان دین برای تسلیم بشر
حجت الاسلام میر یوسفی هشدار داد: امروز تهدیدی پیچیده و پنهان با پوشش دین، به نام «الهیات استعمار» در حال گسترش است و وحدت ادیان در این شرایط، نه پروژهای کوتاهمدت، بلکه ضرورتی تاریخی برای مقابله با چالشهای مشترک معنوی بشر محسوب میشود.
وی ادامه داد: الهیات سکولار یا استعمار، یک نظام فکری و رسانهای است که در بستر فناوریهای دیجیتال فعالیت میکند و هدفش مشروعیتبخشی به سلطه، هژمونی و تسلیمپذیری انسان در برابر قدرتهای مسلط است و این نظام، قرائتی تحریفشده از دین ارائه میدهد که به جای آزادی و رهایی انسان، بندگی و تسلیم او را توجیه میکند.الهیات سکولار و سلطه، در شکلهای مختلفی مانند پنطیکستالیسم، وهابیت، بهائیت و دیگر جریانها نمود پیدا میکند، اما هدف همه آنها یکی است؛ جدا کردن انسان از ریشههای اصلی و تسلیم او در برابر قدرتهای سلطهگر.
به گفته این استاد حوزه و دانشگاه، پیام این رویکرد ساده اما ویرانگر است: «مقاومت نکن، بیهوده است؛ خوش باش و سکوت کن.» چنین طرز فکری به تدریج ریشهها و سنتهای فرهنگی و هویتی ملتها را نابود میکند و سکوت در برابر ظلم را به یک فرهنگ مسلط بدل میسازد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به نمونههایی از این دیدگاه در جهان گفت: در ایران نیز این نوع قرائت سکولار وجود دارد که پیروان ادیان را تشویق میکند در برابر ظلمهای وارد بر پیروان ادیان یا دیگر مسائل حساس سکوت کنند و فقط به زندگی شخصی خود بپردازند.
حجت الاسلام میریوسفی با بیان اینکه وحدت باید به یک فرهنگ پایدار تبدیل شود، اذعان کرد: استعمار نوین فهمیده که اگر نتواند باورهای مردم را کاملاً نابود کند، میتواند مفهوم و معنای آنها را تغییر دهد؛ و این تغییر معنایی، از نابودی کامل خطرناکتر است.
ضرورت وحدت برای حفظ آینده مشترک بشر
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با تأکید بر اینکه در برابر این خطر، وحدت ادیان اجتنابناپذیر است، گفت: پیروان همه ادیان باید با حفظ اختلافات جزئی، بر مشترکات معنوی، اخلاقی و اعتقادی خود متمرکز شوند و وحدت، فقط یک طرح سیاسی موقتی نیست، بلکه ضرورتی تاریخی برای رویارویی با بحرانهای معنوی و فرهنگی امروز است.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: برای حفظ سنتها، ریشهها و هویت انسانی، راهی جز اتحاد میان پیروان ادیان وجود ندارد و اگر جدا باشیم، همه با هم نابود خواهیم شد ضمن اینکه تهدیدات امروز، مرز و قومیت نمیشناسد و آینده ادیان و سرنوشت ما به هم گره خورده است و تنها با درک این واقعیت و ایجاد همبستگی میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم، همانطور که در مبارزه جهانی با ویروس کرونا، همکاری و همبستگی فراگیر باعث نجات جان میلیونها انسان شد.
