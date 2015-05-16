نشست علمای شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از علمای شیعه و اهل سنت استان خراسان جنوبی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی برگزار می شود.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و نماینده مردم خراسان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی،مولوی عبداللهی امام جمعه اهل سنت اسدیه از سخنرانان محوری این نشست هستند.

نشست هم اندیشی علمای شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی با عنوان«پیامبر اعظم(ص) محور همدلی و همزبانی» برگزار می شود.

این نشست در سالروز مبعث حضرت رسول اکرم(ص) با هدف وحدت اسلامی،افزایش همدلی و تاکید بر مشترکات دینی در استان برگزار می شود.