به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو دبیر کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه اربعین حسینی با تجلیل از زحمات خالصانه خادمان مواکب، به ارائه گزارشی از عملکرد کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه اربعین حسینی پرداخت و گفت: اربعین امسال برای ۳ هزار و ۱۲۵ موکب ایرانی، شناسه ملی اختصاص داده شد.

جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با تاکید بر اینکه میزبان اصلی راهپیمایی بزرگ اربعین، مردم شریف و دولت عراق هستند افزود: حضور مواکب ایرانی در کنار موکب‌های عراقی تنها با هدف مشارکت در فیض میزبانی از زائران است.

وی افزود: اربعین امسال یک هزار و ۵۲۶ موکب ایرانی در عراق و یک هزار و ۲۲۵ موکب در ایران، پذیرای زائران بودند.

نامجو تصریح کرد: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با ساماندهی امور و ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط در ایران و عراق، زمینه لازم برای تسهیل خروج ۷ هزار و ۵۵۳ کامیون حامل اقلام و ملزومات مواکب را فراهم کرد.

دبیر کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه اربعین حسینی با اشاره به آمار نزدیک به ۴ میلیونی حضور زائران ایرانی در اربعین امسال گفت: با همت مواکب ایرانی، بیش از ۲۲ میلیون و ۲۵۴ هزار نفر روز ظرفیت اسکان ایجاد و ۱۱۳ میلیون و ۱۴۷ هزار نفرپرس غذا نیز توزیع شد.