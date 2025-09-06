به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما امروز شنبه ۱۵ شهریور در خانه سینما برگزار شد.

وی در ابتدا در رابطه با آکادمی معرفی فیلم به اسکار توضیح داد: این نگاه در شخص آقای وزیر وجود دارد که مسائل مربوط به صنوف را به خود صنوف واگذار کند.‌ ما ۹ نفر را به آکادمی معرفی کردیم اما بعدها متوجه می‌شوند که با ۳ نفر از این دوستان تماس گرفته نشده است و دوستان ما این‌ حرکت را خلف وعده حساب کردند و در جلساتی با وزارت ارشاد تصمیم گرفتیم اعلام‌ کنیم که برگزار کننده آکادمی آشکارا بنیاد فارابی است نه خانه سینما. دیشب با ۵ نفر از این دوستان تماس گرفتیم و آنها قصد داشتند به احترام خانه سینما همگی استعفا کنند اما ما خواهش کردیم باتوجه به تبعات این موضوع حتماً در جلسه بنیاد فارابی شرکت کنند. سعی کنیم که این اتفاق را به شکل یک‌ مشکل درونی نگاه کنیم زیرا می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد. طی مناسبات سیاسی که ما در جهان داریم خیلی ها بدشان نمی‌آید که سهمیه ایران برای معرفی به آکادمی اسکار حذف شود همانطور که سهمیه روسیه را حذف کردند. برای حفظ سهمیه و احترام به دوستانی که فیلمشان در سال گذشته اکران شده است آکادمی باید برگزار شود و فیلمی را به اسکار ارائه کنیم. به امید خدا شاید سال آینده این درگاه را به خانه سینما و صنوف انتقال دهیم.

اسعدیان تاکید کرد: ما ذره‌ای از بیانیه‌ای که منتشر کردیم، پشیمان نیستیم. لیستی که برای کمیته اسکار ارسال شده تایید شده است و نمی‌توان ‌اکنون از این کمیته استعفا داد. ما به هیچ عنوان در تقابل با سازمان سینمایی و وزارت ارشاد قرار نداریم. خانه سینما ۹ نفر را به آکادمی اسکار معرفی کرد اما ۳ نفری که از طرف سازمان سینمایی در آکادمی قرار گرفتند نیز از نظر خانه سینما قابل احترام هستند. در کل کمیته اسکار برای من قابل احترام است.

وی در بخش دیگر صحبت هایش با اشاره به مشکل اساسی بیمه هنرمندان گفت: خود من ۲ هفته پیش حکم بازنشستگی‌ام را از تامین اجتماعی دریافت کردم و بیمه پایه من ۷ میلیون تومان است. اعضای خانه سینما با حقوق ۷ میلیون تومانی زندگی خود را سر می‌کنند. دوستان جلساتی برگزار کردند و توافقات مثبتی صورت گرفته است و چند قدم رو به جلو برداشته ایم اما متاسفانه هنرمندان در وزارت کار دارای کد شغلی نیستند. تا وقتی نتوانیم کد شغلی دریافت کنیم هرسال مشکل مالیاتی و بیمه داریم. ما این مساله را در شورای سینما مطرح کردیم و دولت باید لایحه‌ای به مجلس ببرد و برای هنرمندان کد شغلی تعریف شود تا ما دارای هویت شغلی باشیم.

مدیرعامل خانه سینما درباره مراسم روز ملی سینما تصریح کرد: دوستان در هیئت مدیره مصوب کردند که پس از حدود ۷ سال امسال جشن خانه سینما را برگزار کنیم. حتی مصطفی کیایی نیز به عنوان دبیر جشن انتخاب شده بود اما جنگ ۱۲ روزه همه چیز را به هم‌ ریخت. در شرایط کنونی شاید واژه جشن نوعی توهین به مردم باشد اما ما تصمیم گرفتیم‌ روز سینما را برای تجلیل از سینما برگزار کنیم.‌ ما مراسم روز جمعه ۲۱ شهریور در روز سینما را به عنوان یک گرامیداشت برگزار می‌کنیم. در این مراسم جایزه‌ای اهدا نخواهد شد زیرا ارزیابی صورت نگرفته است. مراسم ساعت ۱۹ در موزه سینما برگزار می‌شود و قطعاً با تعداد افراد کمتری برگزار می‌شود.

اسعدیان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره برگزاری مراسم بزرگداشت و نکوداشت در روز ملی سینما گفت: روز جمعه مراسم‌ نکوداشت و بزرگداشتی برگزار نمی‌شود اما دوستان‌ برگزاری جشن مشغول برنامه‌هایی هستند که اعلام‌ خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از پایان جنگ ‌۱۲ روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خانه سینما آمدند و از همراهی و همدلی اهالی سینما در ایام‌ جنگ‌ تشکر کردند. این اتفاق باعث سربلندی ما است.

ادامه دارد ...