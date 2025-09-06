  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

علی الخطیب:

مقاومت لبنان به کمتر از توقف تجاوز و عقب‌نشینی «اسرائیل» رضایت نمی‌دهد

معاون رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان ضمن توصیه به نخست‌وزیر لبنان برای صرف‌نظر از تصمیم خطرناک خلع سلاح حزب الله تأکید کرد که مقاومت چیزی کمتر از توقف تجاوز و اشغالگری را نمی‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الاخبار، معاون رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان تأکید کرد: جامعه مقاومت لبنان نمی‌تواند چیزی کمتر از توقف تجاوز و عقب‌نشینی اسرائیل و به دنبال آن گفتگو در مورد استراتژی دفاعی را بپذیرد.

شیخ «علی الخطیب» در ادامه سخنانش افزود: دولت فعلی لبنان و همراهانش نمی‌خواهند از میهن دفاع یا به مسئولیت‌های ملی خود عمل کنند. بلکه به دنبال ایجاد اختلاف بین ارتش و مقاومت هستند.

وی تصریح کرد: امیدوارم نخست وزیر لبنان در این تصمیم اشتباه و خطرناک (خلع سلاخ مقاومت) تجدید نظر کند و نبرد با اسرائیلی‌ها را به نبرد بین لبنانی‌ها تبدیل نکند.

این اظهارات الخطیب در حالی است که «محمود قماطی» معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله هم امروز در یک مصاحبه تلویزیونی ضمن تأکید بر آمادگی برای جنگ با رژیم صهیونیستی در صورت تحمیل شدن آن، هشدار داد که اگر طرح خلع سلاح مقاومت اجرا شود، سونامی انسانی رخ می دهد.

