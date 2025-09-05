  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶

استقبال نسبی آمریکا از نشست جنجالی کابینه لبنان

یک مسئول آمریکایی تصمیمات جلسه امروز کابینه لبنان را نسبتاً مثبت ارزیابی کرده و گفت که باید منتظر جزئیات طرح ارتش بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان، یک منبع مسئول آمریکایی با اشاره به تحولات نشست اخیر کابینه لبنان در خصوص طرح خلع سلاح مقاومت به شبکه خبری «ال بی سی آی» لبنان گفت که مصوبه امروز کابینه لبنان نسبتاً مثبت به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد که در آینده باید منتظر بود تا ببینیم طرح ارتش در این رابطه چه چیزی را ارائه خواهد کرد.

پل مرقص وزیر اطلاع رسانی دولت لبنان در کنفرانس مطبوعاتی بعد از پایان نشست کابینه که از سوی وزرای شیعه این کشور تحریم شد، گفت که شورای وزیران تصمیم گرفته صحبت‌ها در خصوص طرح ارتش برای خلع سلاح مقاومت و مذاکرات مربوط به آن را محرمانه نگه دارد.

وی ادامه داد که شورای وزیران به طرح ارتش مبنی بر انحصار سلاح در اختیار دولت این کشور گوش داده و از آن استقبال کرده است.

کد خبر 6580662

