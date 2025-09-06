هشدار حزب الله درباره وقوع «سونامی انسانی» در صورت خلع سلاح مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله گفت: ما از جزئیات طرح مخفی ارتش لبنان برای خلع سلاح مقاومت مطلع نشده‌ایم.

«محمود قماطی» در ادامه مصاحبه با الجزیره افزود: جنبش مردمی به صورت خودجوش پیش می‌رود، اما اگر طرح خلع سلاح اجرا شود، سونامی انسانی رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: ما در حال حاضر با «صبر راهبردی» با تخلفات اسرائیل مقابله می‌کنیم و دولت لبنان باید از این امر قدردانی کند.

معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله هشدار داد: برای جنگ با اسرائیل اگر بر ما تحمیل شود، آماده هستیم.

قماطی خاطرنشان کرد: ما وارد فتنه نمی شویم و از سلاح در داخل لبنان استفاده نمی کنیم و هرگز وارد جنگ داخلی نخواهیم شد.

اظهارات این مقام ارشد حزب الله در حالی است که هیئت وزیران لبنان روز گذشته اعلام کرد که کلیات طرح ارتش این کشور برای خلع سلاح مقاومت موافقت کرده است و ترجیح می دهد که جزئیات این طرح محرمانه بماند.