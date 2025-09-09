خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: لبنان با وجود تلاش‌های آمریکایی و صهیونیستی برای خلع سلاح مقاومت در آستانه یک نقطه عطف خطرناک قرار دارد. این در حالی است که بر اساس پروژه صهیونیستی «اسرائیل بزرگ» خلع سلاح تنها شامل مقاومت در لبنان نیست، بلکه باید در کل جهان عرب اتفاق بیفتد.

برخی منابع رسانه‌ای از طرح ترامپ برای ایجاد یک منطقه اقتصادی در جنوب لبنان صحبت می‌کنند، طبیعی است که آمریکا این کار را برای لبنان انجام نخواهد داد، زیرا برای تجزیه این کشور و سرقت ثروت‌های لبنان، از آن سوی دنیا به منطقه آمده است. آنها در این راستا نه تنها از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند، بلکه بنا بر اظهارات لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه به دنبال پایان دادن به موجودیت حزب الله نیز هستند.

در این راستا ورده سعد خبرنگار خبرگزاری مهر مصاحبه‌ای با «عدنان منصور» وزیر خارجه سابق لبنان انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

در چهل و هفتمین سالگرد جنایت ربایش امام سید موسی صدر و همراهانش، نبیه بری رئیس مجلس لبنان در سخنانی گفت: «ما برای مشارکت در یک گفتگوی آرام جهت بحث در مورد سلاح مقاومت که شرف و عزت ما است، آماده‌ایم.» شما سخنان نبیه بری را چگونه تفسیر می‌کنید؟ آیا فکر نمی‌کنید که مرحله کنونی به قاطعیت نیاز دارد، نه به یک گفتگوی آرام؟

در سخنرانی که نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان، در چهل و هفتمین سالگرد جنایت ربودن امام سید موسی صدر و همراهانش ایراد کرد، گفت که ما برای بحث در مورد سلاح مقاومت که شرف و عزت ماست، تحت یک گفتگوی آرام، آماده‌ایم. مطمئناً نبیه بری، که جایگاه ویژه‌ای در لبنان دارد، از جزئیات امور به خوبی آگاه است و حساسیت وضعیت داخلی لبنان را به خوبی می‌داند، و درک می‌کند که در روند درگیری رسانه‌ای بین طرف‌های سیاسی، طرف‌هایی هستند که در کنار پروژه آمریکایی برای خلع سلاح مقاومت ایستاده‌اند.

سخنان نبیه بری کاملاً واضح بود. وقتی او در مورد سند آمریکایی یا روند خلع سلاح مقاومت، به عنوان یک طرح آمریکایی که دولت لبنان زیر بار آن رفته است، با ملاحظه کاری صحبت کرد و جانب احتیاط را رعایت کرد، به این علت است که از جزئیات امور آگاهی دارد و می‌داند که خلع سلاح مقاومت غیر ممکن است و بری آن را مایه شرافت و عزت مردم لبنان می‌داند.

چگونه می‌توان مقاومت را خلع سلاح کرد، در حالی که بخش‌هایی از لبنان توسط دشمن صهیونیستی اشغال شده است؟ هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که تحت اشغال قرار گیرد و اشغالگر در خاک آن باشد، و سلاح خود را تسلیم کند و بگوید: «هر کاری می‌خواهی در سرزمین و وطن ما انجام بده.» این موضوع غیرقابل قبول است، به ویژه که مردم لبنان بهای سنگینی را برای آزادی سرزمین خود از طریق مقابله با دشمن اسرائیلی در تمام تجاوزاتش پرداخت کرده‌اند.

آنچه در لبنان در جریان است، این است که ما واقعاً می‌خواهیم در مورد سلاح مقاومت بحث کنیم، پس بگذارید این بحث در سایه یک گفتگوی آرام باشد، بر این اساس که طرفین، طرح‌ها را با میهن‌پرستی بالا تبادل کنند، تا به نقاط مشترک برسند و تصمیمی اتخاذ کنند که وحدت لبنان، حقوق مردم لبنان و حاکمیت لبنان را تضمین کند.

لبنان چگونه می‌تواند مقاومت را خلع سلاح کند، در حالی که تهدید مداوم و عملیات نظامی روزانه صهیونیست‌ها، از طریق پرواز پهپادها و اقدامات تروریستی و جلوگیری از بازگشت مردم جنوب لبنان به روستاهای خود ادامه دارد؟ اگر به بازسازی مناطق ویران شده در جنوب فکر کنیم، می‌بینیم که پهپادهای اسرائیلی دائماً این مناطق را بمباران می‌کنند.

از زمانی که توافق آتش بس در ۲۷ نوامبر سال گذشته حاصل شد، می‌بینیم که لبنان به آتش‌بس پایبند بوده و حتی یک گلوله به سمت اسرائیل شلیک نکرده است، در حالی که رژیم صهیونیستی به حملات خود ادامه داده و این تجاوزها همچنان ادامه دارد و به بیش از ۴ هزار مورد رسیده است و باعث شهادت ۲۶۰ نفر و زخمی شدن ۱۵۰۰ تن دیگر شده است.

این همان چیزی است که نبیه بری می‌خواهد، و این موضع اوست؛ موضعی قاطع مبنی بر اینکه حزب الله از سلاح خود دست نمی‌کشد. بنابراین، وی با اظهاراتش می‌خواهد به همه دنیا از جمله آمریکا و اسرائیل تأکید کند که خلع سلاح تا زمانی که دشمن صهیونیستی سرزمین ما را اشغال کرده، کار آسانی نیست.

بنابراین، لبنان و مقاومت تضمین می‌خواهند. آیا اگر مقاومت خلع سلاح شود، رژیم صهیونیستی که همواره به آب و خاک لبنان چشم طمع داشته و بارها از زبان مقامات خود اعلام کرده که به دنبال گسترش مرزهای خود به خارج از فلسطین اشغالی است، دست روی دست خواهد گذاشت؟

هفته گذشته، در لبنان حجم ترافیک دیپلماتیک و سیاسی گسترده‌ای از سوی تعدادی از اعضای کنگره و فرستادگان آمریکایی مشاهده شد. دلایل اصلی این توجه آمریکایی به لبنان چیست؟ آیا این بدان معناست که لبنان در تحولات منطقه‌ای به اردوگاه آمریکایی منتقل شده است؟

فرستادگان و سیاستمداران آمریکایی که به لبنان آمدند، چه فرستاده وزارت خارجه آمریکا و چه اعضای کنگره آمریکا، به دنبال خلع سلاح حزب الله بودند.

این همان چیزی است که ایالات متحده از لبنان و از دولت لبنان می‌خواهد، زیرا به خوبی می‌داند که اگر سلاح مقاومت خلع شود، جهت دهی لبنان به سمتی که ایالات متحده در رابطه با خاورمیانه جدید و تنظیم اوضاع منطقه بر اساس منافع آمریکا و اسرائیل به دنبال آن است، آسان خواهد شد.

قطعاً لبنان، به صف‌بندی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منتقل نخواهد شد و لقمه آسانی در دست دیگران نخواهد بود.

موضع لبنان این بود: اگر دولت لبنان با خلع سلاح مقاومت موافقت کرده باشد، چگونه این سلاح خلع خواهد شد؟ در اصل، ایالات متحده و اسرائیل خواهان خلع سلاح مقاومت هستند. اما، عملیات خلع سلاح نمی‌تواند به آسانی انجام شود، یعنی اگر قرار باشد تحویل سلاح قبل از تضمین‌هایی که باید برای امنیت لبنان فراهم شود، انجام گردد، باید نیرویی نظامی در لبنان شکل بگیرد که مانع از هرگونه تجاوزی شود که اسرائیل در آینده علیه این کشور انجام خواهد داد. از سوی دیگر مقاومت نمی‌تواند سلاح خود را تحویل دهد و خود را به دشمن صهیونیستی تسلیم کند.

در اینجا، باید در چگونگی خلع سلاح مقاومت تجدیدنظر کرد، زیرا اگر دولت لبنان بخواهد با توسل به زور، مقاومت را خلع سلاح کند، این به معنای وارد کردن لبنان به جنگ داخلی، از بین بردن بافت ملی لبنان، ضربه زدن به وحدت داخلی و وارد ساختن آینده لبنان و حاکمیت آن به یک تونل تاریک است. این همان چیزی است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن برای لبنان می‌خواهند.

دستور کار آمریکا کاملاً روشن است: سلاح را تحویل دهید و منتظر خلق و خوی نتانیاهو باشید تا تصمیم بگیرد چه چیزی به شما بدهد! آمریکا در این باره هیچ تضمینی نمی‌دهد و هیچ احترامی برای امنیت و آینده لبنانی‌ها قائل نیست! آیا فکر می‌کنید این مواضع به نگرانی‌های لبنانی‌ها پاسخ می‌دهد؟ آیا با این وجود تیم داخلی صهیونیست‌گرا در لبنان همچنان به تقلید از مواضع آمریکا و فشار بر مقاومت ادامه خواهند داد؟

فرستادگان آمریکایی که سیاست آمریکا را بیان می‌کنند، به خروج رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان اهمیت نمی‌دهند و تجاوزهای روزانه آن را مورد حمایت قرار می‌دهند.

کمیته پنج جانبه که ریاست آن بر عهده آمریکا است، باید برای پایبندی طرفین به آتش‌بس تلاش کند، اما می‌بینیم که از ۹ ماه پیش تاکنون هیچ تلاشی برای مجبور کردن صهیونیست‌ها به پایبندی به آتش‌بس انجام نداده است، و تل‌آویو همچنان در حال جنگ فرسایشی علیه لبنان است.

آمریکا به هر شکلی خواهان خلع سلاح مقاومت است و هنگامی که مقامات لبنانی از آمریکا تضمینی برای عقب نشینی رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی لبنان می‌خواهند، آنها با صراحت کامل می‌گویند که هیچ تضمین آمریکایی وجود ندارد و اسرائیل خودسرانه عمل می‌کند.

بنابراین، این نگرانی وجود دارد که تحویل سلاح، لبنان را تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دهد و در این شرایط آمریکا نیز از هر کاری که رژیم صهیونیستی در لبنان انجام می‌دهد، حمایت خواهد کرد؛ فرقی نمی‌کند که این کار ادامه تجاوزات و ترورها و گسترش عملیات نظامی یا استمرار اشغالگری در لبنان باشد.

این بدان معناست که آنها می‌خواهند لبنان بدون قید و شرط تسلیم شود که این امری غیرممکن است، و لبنانی‌ها، به ویژه مقاومت لبنان، نمی‌توانند سلاح خود را بر این اساس، تسلیم کنند.

رژیم صهیونیستی امروز می‌گوید که روستاهای جنوب لبنان، تحت کنترل نظامی آن هستند، و این بدان معناست که به هیچ شهروندی اجازه بازگشت به روستای خود را نخواهد داد. در برخی دیگر از مناطق نیز همچنان لبنانی‌ها از بازگشت به شهرها و خانه‌های خود منع شده‌اند.

این بدان معناست که رژیم صهیونیستی در آینده این مناطق را به خاک خود ملحق خواهد کرد، همانطور که در قدس شرقی و جولان این کار را انجام داد. صهیونیست‌ها جولان را در سال ۱۹۶۷ اشغال کردند و تا سال ۱۹۸۱ آن را تحت کنترل نظامی و اداری خود قرار دادند تا اینکه در این سال، کنست رژیم صهیونیستی قانونی را تصویب کرد که جولان را به سرزمین‌های اشغالی ضمیمه کرد.

صهیونیست‌ها همچنین، در سال ۱۹۸۱، قدس شرقی را به خود ضمیمه کردند و قوانین بین‌المللی و مصوبه سال ۱۹۴۸ در مورد قدس شرقی را نادیده گرفتند. لذا قطعاً صهیونیست‌ها تا زمانی که آمریکا در کنار آنها باشند، به الحاق اراضی دیگر اقدام خواهند کرد و در این صورت هیچ قدرتی نخواهد توانست از سرزمین خود دفاع کند. لذا لبنانی‌ها حق دارند سرزمین خود را بازپس گیرند و حق دارند در برابر اشغال مقاومت کنند.

رژیم صهیونیستی و آمریکا باید به خوبی بدانند که لبنانی‌ها تا زمانی که تجاوز اسرائیل، سرزمین و مردم را تهدید می‌کند و اشغالگری و حملات نظامی روزانه به اراضی لبنان ادامه دارد، از سرزمین و مقاومت خود دست نخواهند کشید.