۲۰ کیلوگرم مخدر گل در عملیات مشترک تهران و اصفهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت اعلام کرد: مأموران عملیات ویژه پلیس با اقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر با استفاده از یک دستگاه سواری قصد انتقال یک محموله مواد روان گردان گل را از استان اصفهان به پایتخت دارد که این موضوع برای بررسی بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان اطلاع داده شد و بدین ترتیب عملیات مشترک مأموران برای دستگیری متهمان آغاز شد.

وی افزود: با تکمیل رصدهای اطلاعاتی نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و با هدایت عملیاتی پلیس پایتخت و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان روز گذشته در یک عملیات منسجم و مشترک خودرو مذکور متوقف و ضمن دستگیری راننده و چهار سرنشین آن در بازرسی از خودرو ۲۰ کیلوگرم مواد روان گردان گل کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.