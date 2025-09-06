به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان شبهای تهران که معمولاً با آلودگی نوری شدید همراه است، در شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریورماه، میزبان یکی از جذابترین پدیدههای نجومی سال خواهد بود؛ ماهگرفتگی کامل که پس از هفت سال بار دیگر در آسمان ایران رخ میدهد.
این ماهگرفتگی کامل از ساعات ابتدایی شامگاه آغاز شده و علاقهمندان به پدیدههای آسمانی میتوانند شاهد آن باشند. به همین مناسبت، آسماننمای گنبد مینا با همکاری جمعی از منجمان آماتور و متخصص، برنامه ویژهای برای رصد عمومی این رویداد تدارک دیده است.
این برنامه رصدی از ساعت ۱۸ در محل پل طبیعت آغاز میشود و علاقهمندان میتوانند با حضور در این محل، از طریق تلسکوپهای حرفهای و با راهنمایی کارشناسان نجوم، شاهد لحظه به لحظه این خسوف کامل باشند.
نظر شما