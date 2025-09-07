به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با وقوع یکی از کمنظیرترین پدیدههای نجومی سال، برنامهای ویژه برای رصد ماهگرفتگی کلی شامگاه امروز یکشنبه ۱۶ شهریورماه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود.
این برنامه با مشارکت معاونت علمی و فرهنگی آستان، اداره نجوم و آسماننما و مرکز ریشناسی تدارک دیده شده و از بعد از نماز مغرب و عشاء تا ساعت ۲۳ در صحن پیامبر اعظم (ص) در ضلع جنوبی حرم مطهر ادامه خواهد داشت.
علاقهمندان در این برنامه ضمن مشاهده ماهگرفتگی از طریق تلسکوپ، میتوانند در نشست پرسش و پاسخ علمی شرکت کرده، از محصولات فرهنگی ارائهشده بازدید کنند و در نماز آیات که به همین مناسبت برگزار میشود، حضور یابند. همچنین امکان ثبت تصاویر این پدیده با گوشی تلفن همراه نیز برای بازدیدکنندگان فراهم است.
شایان ذکر است در جریان این ماهگرفتگی کامل که از آن بهعنوان یکی از طولانیترین و زیباترین خسوفهای قرن یاد میشود، ماه بهطور کامل وارد سایه زمین خواهد شد و به مدت ۸۲ دقیقه با رنگی سرخ و آجری در آسمان قابل مشاهده خواهد بود.
نظر شما