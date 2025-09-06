  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

کارت‌های تجاری معیشت ۴۴ هزار نفر  در خراسان جنوبی را متحول می کند

کارت‌های تجاری معیشت ۴۴ هزار نفر  در خراسان جنوبی را متحول می کند

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: با صدور ۱۱ هزار و ۵۰۰ کارت تجاری، معیشت بیش از ۴۴ هزار نفر در استان متحول می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر شنبه در نشست ستاد تحقق شعار سال بیان کرد: یکی از اقدامات مهم استان، صدور کارت تجاری برای ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار بوده که با در نظر گرفتن میانگین چهار نفر برای هر خانواده، بیش از ۴۴ هزار نفر از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند و این امر تحول بزرگی در اقتصاد خانوار و توسعه تجارت استان ایجاد می‌کند.

وی افزود: این ظرفیت سالانه توان پوشش واردات تا ۹۰ میلیون دلار کالا را دارد و می‌تواند تحولی چشمگیر در معیشت مردم و اقتصاد منطقه رقم بزند.

فرصت طلایی نمایشگاه مشترک با افغانستان

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت تعاملات اقتصادی با افغانستان گفت: نمایشگاه مشترک افغانستان در مهرماه برگزار می‌شود که فرصتی مهم برای توسعه همکاری‌های تجاری میان دو طرف است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه مقامات ارشد افغانستان از جمله والی هرات و والی فراه نیز حضور خواهند داشت و این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بازارهای صادراتی استان باشد.

ضرورت جدیت مدیران در پیگیری پروژه‌ها

هاشمی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی مدیران استان تصریح کرد: همان‌طور که مردم خراسان جنوبی در انتخابات مشارکت گسترده‌ای داشتند، انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز با تعصب و جدیت بیشتری پای کار بیایند.

وی تأکید کرد: بسیاری از پروژه‌های مهم از جمله نیروگاه خورشیدی، توسعه صادرات و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری نباید با تعلل روبه‌رو شود و مدیران موظفند نسبت به تحقق این اهداف حساسیت ویژه داشته باشند.

جذب اعتبارات و عملکرد دستگاه‌ها

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به جذب اعتبارات استانی گفت: از مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های استان، تاکنون ۹۰ درصد جذب شده و مابقی باید سریع‌تر جذب شود.

وی افزود: بیش از ۱۵ دستگاه تا ابتدای شهریور توانسته‌اند ۱۰۰ درصد اعتبارات خود را جذب کنند اما در مجموع بین ۶۵ تا ۷۰ درصد دستگاه‌ها هنوز عقب هستند و باید با جدیت بیشتری عمل کنند.

همراهی دستگاه‌های نظارتی و رسانه ملی

هاشمی با اشاره به همکاری دستگاه‌های نظارتی بیان کرد: در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، همراهی مطلوبی از سوی اداره اطلاعات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای مرتبط انجام شده است.

وی تصریح کرد: نامه‌ها و گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی به‌معنای مانع‌تراشی نیست بلکه فرصتی برای رفع مشکلات و اصلاح روندها محسوب می‌شود.

استاندار همچنین از رئیس سازمان صدا و سیما و مجموعه رسانه‌ای استان قدردانی کرد و گفت: با توجه به سفرهای اخیر و برنامه‌های فشرده، مقرر شده تهیه مستندهای ویژه درباره خراسان جنوبی در دستور کار قرار گیرد و آبان‌ماه در قالب برنامه ایران جان به معرفی استان پرداخته خواهد شد.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال مطالبه جدی مقام معظم رهبری است و همه دستگاه‌ها موظفند در مسیر تقویت تولید و سرمایه‌گذاری با هم‌افزایی و اقدامات عملیاتی گام بردارند.

کد خبر 6581634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها