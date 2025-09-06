به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر شنبه در نشست ستاد تحقق شعار سال بیان کرد: یکی از اقدامات مهم استان، صدور کارت تجاری برای ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار بوده که با در نظر گرفتن میانگین چهار نفر برای هر خانواده، بیش از ۴۴ هزار نفر از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند و این امر تحول بزرگی در اقتصاد خانوار و توسعه تجارت استان ایجاد می‌کند.

وی افزود: این ظرفیت سالانه توان پوشش واردات تا ۹۰ میلیون دلار کالا را دارد و می‌تواند تحولی چشمگیر در معیشت مردم و اقتصاد منطقه رقم بزند.

فرصت طلایی نمایشگاه مشترک با افغانستان

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت تعاملات اقتصادی با افغانستان گفت: نمایشگاه مشترک افغانستان در مهرماه برگزار می‌شود که فرصتی مهم برای توسعه همکاری‌های تجاری میان دو طرف است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه مقامات ارشد افغانستان از جمله والی هرات و والی فراه نیز حضور خواهند داشت و این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بازارهای صادراتی استان باشد.

ضرورت جدیت مدیران در پیگیری پروژه‌ها

هاشمی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی مدیران استان تصریح کرد: همان‌طور که مردم خراسان جنوبی در انتخابات مشارکت گسترده‌ای داشتند، انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز با تعصب و جدیت بیشتری پای کار بیایند.

وی تأکید کرد: بسیاری از پروژه‌های مهم از جمله نیروگاه خورشیدی، توسعه صادرات و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری نباید با تعلل روبه‌رو شود و مدیران موظفند نسبت به تحقق این اهداف حساسیت ویژه داشته باشند.

جذب اعتبارات و عملکرد دستگاه‌ها

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به جذب اعتبارات استانی گفت: از مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های استان، تاکنون ۹۰ درصد جذب شده و مابقی باید سریع‌تر جذب شود.

وی افزود: بیش از ۱۵ دستگاه تا ابتدای شهریور توانسته‌اند ۱۰۰ درصد اعتبارات خود را جذب کنند اما در مجموع بین ۶۵ تا ۷۰ درصد دستگاه‌ها هنوز عقب هستند و باید با جدیت بیشتری عمل کنند.

همراهی دستگاه‌های نظارتی و رسانه ملی

هاشمی با اشاره به همکاری دستگاه‌های نظارتی بیان کرد: در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، همراهی مطلوبی از سوی اداره اطلاعات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای مرتبط انجام شده است.

وی تصریح کرد: نامه‌ها و گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی به‌معنای مانع‌تراشی نیست بلکه فرصتی برای رفع مشکلات و اصلاح روندها محسوب می‌شود.

استاندار همچنین از رئیس سازمان صدا و سیما و مجموعه رسانه‌ای استان قدردانی کرد و گفت: با توجه به سفرهای اخیر و برنامه‌های فشرده، مقرر شده تهیه مستندهای ویژه درباره خراسان جنوبی در دستور کار قرار گیرد و آبان‌ماه در قالب برنامه ایران جان به معرفی استان پرداخته خواهد شد.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال مطالبه جدی مقام معظم رهبری است و همه دستگاه‌ها موظفند در مسیر تقویت تولید و سرمایه‌گذاری با هم‌افزایی و اقدامات عملیاتی گام بردارند.