مناسب سازی معابر پر تردد دانش آموزان/ طرح فرهنگی کیف مهربانی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه دو از مناسب سازی و تثبیت جزیره ایمنی در معابر پر تردد دانش آموزان در منطقه دو خبر داد.

حمیدرضا رنجبر با اعلام این مطلب اظهار داشت : باتوجه به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس، طرح استقبال از مهر و همچنین جهت تسهیل در تردد معلولین و سالمندان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه دو اقدام به مناسب سازی در ۲۰ مقطع نموده است که این روند باعث افزایش ایمنی و سهولت در تردد شهروندان خواهد شد .

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه دو تصریح کرد : جهت ارتقاء ایمنی و نظم در عبور و مرور و جلوگیری از تداخل و تصادفات وسایل نقلیه در نقاط حادثه خیز و بخصوص معابر پر تردد دانش آموزان اقدام به تثبیت و اجرای رفیوژ میانی و هدایت خودروها در مسیر اصلی نموده ایم که عملیات موجب کاهش چشمگیر تصادفات و خسارات به خصوص در تقاطع ها شده است.

رنجبر در ادامه افزود : بدیهی است با اجرایی شدن این طرح گام موثری جهت رضایت شهروندان به ویژه دانش آموزان در بازگشایی مدارس برداشته شد

طرح فرهنگی کیف مهربانی در سطح مدارس منطقه ۷ اجرا می شود

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۷ خبر داد: طرح فرهنگی کیف مهربانی با هدف کمک به ادامه تحصیل دانش آموزان کم برخوردار در سطح مدارس منطقه ۷ اجرایی می شود.

محمدرضا غلامی با بیان این خبر، تصریح کرد: با توجه به رویکرد ویژه مدیریت شهری تهران به موضوع کاهش فقر و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان کم برخوردار، همزمان با فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، طرح حمایت از دانش آموزان کم برخوردار در کلیه مناطق شهر تهران اجرایی می شود.

وی در ادامه به راه اندازی کمپین کیف مهربانی در راستای کمک به دانش آموزان کم برخوردار و بازمانده از تحصیلی اشاره کرد و گفت: در این کمپین با همیاری خیرین محله ای و بهره گیری از ظرفیت های موجود اقتصادی و اجتماعی مناطق، بستری برای یاری رساندن به دانش آموزان فراهم شد که در جریان این طرح شاهد کمک های بی شماری در زمینه تأمین وسایل تحصیل کودکان نیازمند بوده ایم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۷ افزود: در کنار این امر خداپسندانه و ایجاد روحیه نشاط در کودکان کم برخوردار، با خرید کالاهای ایرانی و حمایت از تولید ملی، به بهبود اقتصاد کشور نیز کمک های شایانی کرده ایم که امید است با یاری افراد خیرخواه بتوانیم ضمن جمع آوری ملزومات تحصیلی دانش اموزان بازمانده از تحصیل، مانع شرمسازی و خجالت خانواده ها در مقابل فرزندان و کاهش آسیب های اجتماعی در میان کودکان باشیم

آموزش فرهنگ ترافیکی در مدارس شمال تهران

همزمان با آغاز سال تحصیلی، آموزش فرهنگ ترافیکی در مدارس منطقه ۳ ارائه می شود.

علیرضا اسفراینی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک در جلسه ستاد معین بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی گفت: با توجه به عدم اتمام پارک آموزش ترافیکی در این منطقه و با موافقت آموزش و پرورش، فرهنگ ترافیکی به دانش آموزان آموزش داده می شود.

وی درخصوص تمهیدات ترافیکی این منطقه در روزهای ابتدایی مهر ماه افزود: بهسازی مسیر و ایستگاههای خطوط حمل و نقل عمومی و ساماندهی و بهسازی پایانه های اتوبوس و تاکسی، ایمن سازی، مناسب سازی معابر، شناسایی مدارسی که در ترافیک معابر اصلی تاثیرگذار هستند و ارائه برنامه عملیاتی برای کنترل و نظارت بر ترافیک معابر محدوده مدارس مذکور برای تردد بدون مشکل علم آموزان اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: ایمن سازی و بهسازی تجهیزات ترافیکی ایستگاه های اتوبوس تندرو (BRT)، نصب و مرمت انواع تجهیزات ترافیکی شامل استوانه ها، بشکه ها، و ... ترسیم انواع خط کشی اعم از محوری، عابر پیاده، مجازی و نوشتار در خطوط اتوبوس تندرو و کنترل دقیق بر سرویس رسانی مطلوب سیستم های حمل ونقل عمومی در دستور کار این منطقه قرار دارد.