۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

خطیب‌زاده با عمار حکیم دیدار کرد

خطیب‌زاده با عمار حکیم دیدار کرد

رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار معاون وزیر خارجه ایران، بر لزوم دور نگه‌داشتن منطقه از هرگونه تهدید تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق روز چهارشنبه میزبان «سعید خطیب‌زاده»، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بود.

در این دیدار که با حضور «محمد کاظم آل صادق»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد انجام شد، دو طرف روابط دوجانبه عراق و جمهوری اسلامی ایران و راه‌های تقویت آن در راستای خدمت به منافع دو کشور و ملت دوست و همسایه علاوه بر تحولات اوضاع در منطقه را بررسی کردند.

حکیم جلوه‌های همبستگی در زمان زیارت اربعین و پس از آن سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن عسکری (ع) را تحسین کرد.

وی بر اهمیت ثبات در منطقه تاکید و اشاره کرد که هرگونه تهدید در هر مکانی از منطقه، امنیت و ثبات کشورهای آن را در معرض خطر قرار خواهد داد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به وضعیت عراق و ثبات آن، عنوان داشت که انتخابات آتی برای انتقال به مرحله ثبات پایدار ضروری است و تاسیس یک مرحله جدیدی در عراق به شمار می‌رود.

