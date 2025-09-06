به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید سپاه کربلا استان مازندران، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای امنیتی و نظامی در برقراری امنیت پایدار، بر اهمیت همبستگی دستگاهها و همکاری بیوقفه آنان در دستیابی به توسعه پایدار و متوازن استان تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش برجسته سپاه در دوران پس از انقلاب اسلامی و اهمیت آن در برقراری امنیت و سازندگی کشور، گفت: سپاه کربلا نماد ایستادگی، مقاومت و فداکاری است. در تمام مراحل تاریخ انقلاب اسلامی، سپاه و نیروهای بسیج همواره در خط مقدم قرار داشتهاند و در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، همچنان پایدار و مقاوم ماندهاند.
وی در ادامه افزود: در طول جنگ تحمیلی و دورانهای مختلف انقلاب، نقش سپاه در حفظ امنیت و مقابله با دشمنان غیرقابل انکار بوده است.
استاندار مازندران ادامه داد: در شرایط بحرانها، این نیروها به ویژه در جنگ ۱۲ روزه اخیر، با همدلی و همکاری با نیروهای دیگر دستگاهها امنیتی و اجرایی استان را تأمین کردند و در نهایت منجر به توسعه پایدار و متوازن استان مازندران شدند.
استاندار مازندران بر اهمیت همکاری میان نهادهای مختلف استان از جمله سپاه، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: اگر همبستگی و همکاری میان نیروهای امنیتی، نظامی و مقامات استان نبود، هیچکدام از پروژههای توسعهای که امروز به ثمر نشستهاند، محقق نمیشدند و این همبستگی باعث شد تا در مدت کوتاه، استان به اهداف بلندمدت خود در عرصه توسعه و عمران دست یابد.
یونسی همچنین به سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: سرمایه اصلی نظام، مردم هستند و ما در عرصه مدیریتی باید تلاش کنیم که با جلب اعتماد مردم و همراهی آنان، در راستای خدمت به ملت گام برداریم. موفقیت در مدیریت زمانی امکانپذیر است که مردم با اعتماد و همکاری، ما را در این مسیر همراهی کنند.
