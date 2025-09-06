به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طی روزهای گذشته شاهد رکورد زدن چند باره قیمت طلا در بازار جهانی بودیم و پیش بینی می‌شود به دلایل متعدد تقاضا برای طلا در بازار جهانی همچنان مثبت باشد.

اصلی ترین دلایل بالا رفتن قیمت طلا در بازار جهانی در شرایط کنونی، خرید سنگین بانک‌های مرکزی کشورهای جهان از یک سو و از سوی دیگر تقاضای زیاد برای سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند در کنار رشد ورود پول به صندوق‌های سرمایه گذاری طلا است، که تقریباً ریشه همه این عوامل تغییر سیاست‌های اقتصادی در سطوح بالای دولت آمریکا از زمان ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید است.

پس از پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رویکردهای امنیتی غرب تغییر کرده و از طرف دیگر شاهد بالا گرفتن تنش‌های تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشور در قالب جنگ تعرفه‌ای هستیم؛ سیاست‌های ترامپ همچنین به گسترش نگرانی‌ها نسبت به پایدار ماندن استقلال بانک مرکزی آمریکا منجر شده که همه این موارد با هم به رشد تقاضای طلا و متعاقباً قیمت آن در بازار جهانی منجر شده است.

خرید بانک‌های مرکزی کشورهای جهان از این جهت برای بازار طلا اهمیت دارد که در حالی که متوسط خرید آنها بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ در مجموع ۴۵۷ تن در سال بوده است، این رقم از سال ۲۰۲۲ به بعد به متوسط بیش از هزار تن در سال رسیده است.

در واقع پس از مسدود کردن نیمی از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی روسیه از سوی کشورهای غربی پس از آغاز درگیری‌ها در اوکراین، کشورهای جهان به فکر فاصله گرفتن از دلار و تبدیل هر چه بیشتر دارایی‌های خود به طلا افتاده اند.

نکته حائز اهمیت اینکه به گزارش شورای جهانی طلا، تقاضا برای طلا در بخش تولید جواهر ۱۴ درصد کاهش یافته و به کمترین میزان از سال ۲۰۲۰ تا کنون رسیده است و دلیل این کاهش هم بالا بودن قیمت جواهرات به خاطر افزایش قیمت طلا است؛ اما در عین حال خرید شمش طلا برای سرمایه گذاری رشد کرده است‌.