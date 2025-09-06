طلای جهانی در آستانه رکورد ۳۶۰۰ دلاری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای هر اونس طلا امروز با ۱.۱۵ درصد افزایش به ۳۵۸۶ دلار و ۶۹ سنت رسید. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز ۱.۲۹ درصد رشد کرد و به ۳۶۵۳ دلار و ۳۰ سنت رسید. این فلز گران‌بها بهترین عملکرد هفتگی خود طی چهار ماه اخیر را ثبت کرده است.

از ابتدای سال جاری میلادی، قیمت طلا ۳۷ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۲۴ نیز ۲۷ درصد افزایش یافته بود. عواملی مانند تضعیف دلار آمریکا، خرید گسترده طلا توسط بانک‌های مرکزی، سیاست‌های پولی انبساطی و تنش‌های ژئوپولیتیکی و اقتصادی مهم‌ترین محرک‌های این روند صعودی محسوب می‌شوند.

گزارش تازه اشتغال آمریکا نشان می‌دهد رشد فرصت‌های شغلی در ماه اوت به شدت کاهش یافته و نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد رسیده است. این آمار باعث شده معامله‌گران ۹۰ درصد احتمال دهند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه و ۱۰ درصد احتمال دهند که این کاهش ۵۰ واحد پایه باشد.

تحلیلگران همچنین استقلال فدرال رزرو را در چشم‌انداز قیمت طلا مؤثر می‌دانند. تلاش دونالد ترامپ برای برکناری لیزا کوک، یکی از اعضای این بانک مرکزی، نگرانی‌ها درباره حفظ استقلال سیاست‌گذاری پولی را تشدید کرده است. ترامپ مدت‌هاست بر کاهش نرخ بهره فشار وارد می‌کند.

طلا که بازدهی سودی ندارد، معمولاً در محیط نرخ بهره پایین و فضای بی‌ثباتی اقتصادی عملکرد بهتری دارد و به عنوان پشتوانه‌ای امن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. با این حال، تقاضای فیزیکی برای طلا در چین و هند دو مصرف‌کننده بزرگ جهان به دلیل قیمت‌های بالا در هفته جاری کاهش یافته است.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۳۳ درصد رشد به ۴۱ دلار و ۵۵ سنت و پلاتین با ۰.۱۷ درصد افزایش به ۱۳۷۹ دلار و ۳۸ سنت رسید.