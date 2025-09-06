مظفر: کار سختی پیش روی تیم ملی فوتسال زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، مراسم قرعهکشی رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان روز ۲۴ شهریور در شهر مانیل برگزار خواهد شد. طبق سیدبندی اعلامشده تیم ملی فوتسال کشورمان در سید سوم با تیمهای کلمبیا، لهستان و نیوزیلند قرار گرفته است.
شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: سیدبندی نشان میدهد که سطح رقابتها بسیار بالا است و ما در گروه سختی قرار خواهیم گرفت. طبیعتاً در جام جهانی هیچ حریف آسانی وجود ندارد، اما در شرایط دشوار نیز تمام سعیمان این است که بهترین عملکرد را داشته باشیم.
وی افزود: برزیل، اسپانیا و پرتغال در سید اول و تیمهایی مثل ژاپن، آرژانتین و ایتالیا در سید دوم قرار دارند و همه از قدرتهای فوتسال دنیا محسوب میشوند. ما با آگاهی از این شرایط، برنامهریزی دقیقی برای آمادهسازی تیم انجام دادهایم. اگر در فینال جام ملتها حضور داشتیم در این سید سخت قرار نمیگرفتیم. به عنوان مثال اگر در سید دو قرار میگرفتیم تا به این حد شرایطمان سخت نبود. باتوجه به سیستم قرعهکشی احتمال همگروهی تیم ملی فوتسال کشورمان با دو قدرت جهانی از سیدهای اول و دوم بسیار بالا است. از هر گروه تنها دو تیم جواز صعود به مرحله بعد را کسب خواهند کرد و همین مسئله مسیر ایران را سختتر میکند.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان همچنین تأکید کرد: تلاش میکنیم با برگزاری بازیهای تدارکاتی سطح بالا، بازیکنان را به شرایط واقعی مسابقات نزدیک کنیم. هدف ما این است که با اعتماد به نفس و برنامه وارد رقابتها شویم و گام به گام برای موفقیت پیش برویم.
مظفر در پایان گفت: حمایت مسئولین همیشه پشتوانه اصلی تیم ملی فوتسال بانوان بوده است. بر همین اساس تا فرصت باقیمانده امیدواریم تا حداقل چند بازی تدارکاتی با کشورهای اروپایی داشته باشیم تا ملی پوشان ایران تجربه کسب کنندو در نهایت نماینده شایستهای برای ایران در بزرگترین رویداد فوتسال بانوان جهان باشیم.
