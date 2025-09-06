گروه مرگ در انتظار تیم ملی فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که اردیبهشت ۱۴۰۴ در چین برگزار شد، توانست با کسب مقام سومی سهمیه حضور در نخستین جام جهانی فوتسال زنان فیفا را به دست آورد. هرچند ملی‌پوشان کشورمان در حسرت قهرمانی ماندند اما با ایستادن روی سکوی سوم آسیا راهی رویدادی تاریخی شدند؛ جایی که بهترین تیم‌های جهان از ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر در شهر پاسیگ واقع در کلان‌شهر مانیل فیلیپین به میدان خواهند رفت.

مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها قرار است ۲۴ شهریور در مرکز هنرهای BGC در شهر جهانی بونیفاسیو در تاگیگ برگزار شود و شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران نیز برای حضور در این مراسم عازم مانیل خواهد شد.

ترکیب تیم‌ها و سیدبندی

این دوره از مسابقات با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شود. نام‌های بزرگی همچون برزیل، اسپانیا و پرتغال در کنار نمایندگان قاره‌های مختلف گرد هم آمده‌اند. سید بندی تیم های شرکت کننده به این شرح است:

*سید ۱: فیلیپین، برزیل، اسپانیا، پرتغال

*سید ۲: تایلند، ژاپن، آرژانتین، ایتالیا

*سید ۳: کلمبیا، ایران، لهستان، نیوزیلند

*سید ۴: مراکش، کانادا، پاناما، تانزانیا

ایران بر اساس رنکینگ جهانی در سید سوم قرار گرفت؛ جایگاهی که شرایط دشواری را برای ملی‌پوشان رقم می‌زند. چرا که با توجه به سیستم قرعه‌کشی احتمال هم‌گروهی تیم کشورمان با دو قدرت جهانی از سیدهای اول و دوم بسیار بالاست. از هر گروه تنها دو تیم جواز صعود به مرحله بعد را کسب خواهند کرد و همین مسئله مسیر ایران را پرچالش‌تر می‌کند.

اهمیت حضور در جام جهانی

حضور ایران در این تورنمنت فارغ از نتیجه نهایی یک نقطه عطف تاریخی برای فوتسال زنان کشور محسوب می‌شود. تیم ملی ایران پیش‌تر توانسته بود دو بار قهرمانی آسیا را جشن بگیرد و اکنون فرصتی دارد تا در سطح جهانی هم خود را به نمایش بگذارد. این رقابت‌ها می‌تواند سکوی پرتابی برای بازیکنان جوان و نسل تازه فوتسال زنان ایران باشد و تجربه‌ای ارزشمند در برابر بزرگان جهان رقم بزند.