به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از سه ماه به آغاز نخستین دوره رسمی جام جهانی فوتسال زنان زیر نظر فیفا باقی مانده است؛ رقابتی تاریخی که از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴) به میزبانی فیلیپین در شهرهای پاسیگ و ویکتوریا برگزار میشود. برای فوتسال زنان ایران این تورنمنت نهتنها عرصهای برای تجربهای تازه در سطح جهانی است بلکه جدالی واقعی با قدرتهای اول جهان خواهد بود.
زنان ایران بهعنوان آخرین تیم راهیافته به جام جهانی اکنون در جایگاه سوم آسیا و نهم جهان قرار دارند. فیفا برای نخستین بار سیدبندی این رقابتها را بر اساس آخرین ردهبندی جهانی انجام داده و ایران در سید سوم در کنار تیمهایی چون کلمبیا، لهستان و نیوزیلند جای گرفته است. معنای این چینش روشن است. تیم ملی ایران ناگزیر است در مرحله گروهی رودرروی دستکم دو تیم از جمع هفت قدرت برتر جهان قرار بگیرد؛ قرعهای که از همان ابتدا مسیر دشواری را پیشروی شاگردان شهرزاد مظفر میگذارد.
کابوس قرعه مرگ
با توجه به سیدبندی دو سناریو برای ایران در مرحله گروهی بیش از همه محتمل به نظر میرسد. نخست گروهی که میتواند به «گروه مرگ» تعبیر شود و ایران مقابل برزیل، ایتالیا و مراکش باید به میدان برود. برزیل پرافتخارترین و بیرقیبترین قدرت فوتسال زنان است؛ تیمی که همانند تیم مردان در این رشته سلطه تاریخی دارد. ایتالیا هم با سرمایهگذاری کلان روی فوتسال زنان طی سالهای اخیر جهش قابل توجهی داشته است. در کنار این دو حضور مراکش قهرمان آفریقا معادلات را برای ایران بسیار سخت خواهد کرد.
سناریوی دوم هرچند اندکی سادهتر است ولی همچنان دشواریهای خودش را دارد. ایران همگروه با اسپانیا، آرژانتین و مراکش میشود. اسپانیا در سالهای اخیر مهمترین رقیب برزیل بوده و بارها توانسته در سطح ملی و باشگاهی رکوردشکنی کند. آرژانتین نیز همانند فوتبال مردان در فوتسال زنان مسیر پیشرفت سریعی را طی کرده و همواره از قدرتهای بیچونوچرای آمریکای جنوبی محسوب میشود.
اجتنابناپذیر بودن رویارویی با بزرگان
واقعیت این است که حضور سه تیم آسیایی در سیدهای بالاتر مسیر ایران را بهگونهای رقم زده که دیگر گریزی از بازی برابر غولهای جهانی وجود ندارد. در عمل تیم ملی ایران باید در مرحله گروهی با یکی از دو غول آمریکای جنوبی (برزیل یا آرژانتین) و یکی از قدرتهای اروپایی (اسپانیا، پرتغال یا ایتالیا) روبهرو شود. این موضوع از همان ابتدا شرایط را متفاوت میکند؛ چرا که برخلاف برخی تورنمنتها که تیمها میتوانند با قرعهای ساده به مراحل بالاتر برسند ایران از همان گام نخست محک واقعی خواهد خورد.
نکته حساستر اینجاست که تنها دو تیم از هر گروه به مرحله حذفی میرسند. یعنی ایران نهتنها باید شجاعانه مقابل بزرگان بازی کند بلکه فرصت چندانی برای اشتباه نخواهد داشت. هر لغزش کوچک میتواند به قیمت حذف در همان دور نخست تمام شود.
فرصتها در دل تهدیدها
با وجود دشواریهای قرعه این رویارویی میتواند به فرصتی تاریخی برای فوتسال زنان ایران بدل شود. نخستین حضور در جام جهانی رسمی زیر نظر فیفا خود یک دستاورد بزرگ است ولی اگر ایران بتواند یکی از غولهای جهانی را متوقف کند یا حتی نتیجهای شگفتآور رقم بزند اثر آن فراتر از یک پیروزی ورزشی خواهد بود. چنین اتفاقی میتواند نگاه جهانی را به فوتسال زنان ایران تغییر دهد و زمینهساز سرمایهگذاریهای جدید در این رشته شود.
تجربه بازی برابر تیمهایی چون برزیل یا اسپانیا حتی اگر با شکست همراه باشد برای بازیکنان ایران تجربهای بیبدیل خواهد بود. این رقابتها میتواند به شکاف تجربهای میان ایران و رقبای بزرگ پایان دهد و زمینهساز پیشرفتهای آینده شود.
جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵ برای تیم ملی ایران قرعهای ساده و قابلپیشبینی ندارد. رویارویی با دو غول جهانی اجتنابناپذیر است و این موضوع از همان ابتدا چالشهای بزرگی را به شاگردان مظفر تحمیل میکند. با این حال این قرعه سخت میتواند بهترین فرصت برای نمایش تواناییهای واقعی تیم ملی و آغاز مسیری تازه در تاریخ فوتسال زنان ایران باشد. در واقع، هرچند قرعه ایران پر از تهدید است اما همین تهدیدها شاید سکوی پرشی باشند که نام ایران را در حافظه فوتسال زنان جهان ثبت کنند.
