به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی پیش از ظهر شنبه در اولین نشست شورای راهبری تحول اداری استان مرکزی اظهار کرد: لازم است ارزیابی‌ها بر اساس یک سیستم دقیق و شفاف انجام شود تا نتایج به‌طور کامل بازتاب‌دهنده عملکرد واقعی دستگاه‌ها باشد.

وی افزود: این اختلافات حاکی از ضرورت فوری برای بازنگری در شاخص‌ها و فرآیندهای ارزیابی هستند که نیازمند تجدید نظر جدی در روش‌های ارزیابی می‌باشند.

میرزایی تصریح کرد: در ارزیابی‌های سال گذشته، فاصله نمرات بین دستگاه‌های اجرایی استان‌ها به حدی زیاد بوده که صحت و دقت ارزیابی‌ها زیر سوال رفته است.

وی ادامه داد: به‌طور خاص، هیچ‌یک از بانک‌ها موفق به کسب نمرات قابل قبول نشدند، در حالی که در سال‌های گذشته برخی از دستگاه‌ها توانسته بودند نتایج بهتری کسب نمایند.

میرزایی تاکید کرد: این وضعیت نه‌تنها نگرانی‌هایی به‌وجود آورده، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌هایی در فرآیند ارزیابی است.

مقصر اصلی در نتایج نامطلوب ارزیابی‌ها، خود دستگاه‌های اجرایی هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی با اشاره به اهمیت اصلاح سیستم ارزیابی گفت: در ارزیابی‌ها باید علاوه بر شاخص‌های کمی، شاخص‌های کیفی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بسیاری از دستگاه‌ها در دستیابی به امتیازات مطلوب ناکام هستند و باید به‌طور کامل از شاخص‌های مصوب استفاده کرده و عملکرد خود را با دقت بیشتری ارزیابی کنند.

میرزایی تصریح کرد: نمی‌توان تمامی تقصیرها را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نسبت داد و مقصر اصلی در این ارزیابی‌ها، خود دستگاه‌ها هستند که نتواسته‌اند به اهداف تعیین‌شده دست یابند.

وی ادامه داد: این ضعف‌ها باید توسط دستگاه‌ها برطرف شود و در ارزیابی‌های آینده، این دستگاه‌ها باید با جدیت بیشتری به شاخص‌های تعیین‌شده پایبند باشند.

تاکید بر لزوم اصلاح شاخص‌ها و روش‌های ارزیابی در سال‌های آینده

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی گفت: برای سال آینده، تجدیدنظر اساسی در شاخص‌ها و روش‌های ارزیابی ضروری است و ارزیابی‌ها باید هم بر مبنای شاخص‌های کمی و هم کیفی صورت گیرد.

وی افزود: دستگاه‌ها باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند و برای کسب امتیازات بهتر در ارزیابی‌ها تلاش بیشتری کنند.

میرزایی تصریح کرد: در این راستا، ضروری است که سازمان‌های اجرایی در سطح استان با هم هماهنگ‌تر عمل کنند و هم‌افزایی بیشتری در این زمینه داشته باشند.

وی تاکید کرد: ارزیابی‌های سال‌های آینده باید شفاف‌تر و دقیق‌تر انجام شود، ضمن اینکه از دستگاه‌ها انتظار می‌رود که عملکرد خود را مؤثرتر ارزیابی کرده و به شاخص‌های تعیین‌شده پایبند باشند تا نمرات دستگاه‌ها کاهش یابد و به یکپارچگی در عملکرد برسیم.