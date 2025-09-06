  1. استانها
افزایش فاصله در نمرات دستگاه‌های اجرایی استان‌ها موجب نگرانی است

اراک- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی گفت: افزایش فاصله نمرات دستگاه‌های اجرایی استان‌ها در ارزیابی‌های اخیر، موجب نگرانی‌های جدی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی پیش از ظهر شنبه در اولین نشست شورای راهبری تحول اداری استان مرکزی اظهار کرد: لازم است ارزیابی‌ها بر اساس یک سیستم دقیق و شفاف انجام شود تا نتایج به‌طور کامل بازتاب‌دهنده عملکرد واقعی دستگاه‌ها باشد.

وی افزود: این اختلافات حاکی از ضرورت فوری برای بازنگری در شاخص‌ها و فرآیندهای ارزیابی هستند که نیازمند تجدید نظر جدی در روش‌های ارزیابی می‌باشند.

میرزایی تصریح کرد: در ارزیابی‌های سال گذشته، فاصله نمرات بین دستگاه‌های اجرایی استان‌ها به حدی زیاد بوده که صحت و دقت ارزیابی‌ها زیر سوال رفته است.

وی ادامه داد: به‌طور خاص، هیچ‌یک از بانک‌ها موفق به کسب نمرات قابل قبول نشدند، در حالی که در سال‌های گذشته برخی از دستگاه‌ها توانسته بودند نتایج بهتری کسب نمایند.

میرزایی تاکید کرد: این وضعیت نه‌تنها نگرانی‌هایی به‌وجود آورده، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌هایی در فرآیند ارزیابی است.

مقصر اصلی در نتایج نامطلوب ارزیابی‌ها، خود دستگاه‌های اجرایی هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی با اشاره به اهمیت اصلاح سیستم ارزیابی گفت: در ارزیابی‌ها باید علاوه بر شاخص‌های کمی، شاخص‌های کیفی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بسیاری از دستگاه‌ها در دستیابی به امتیازات مطلوب ناکام هستند و باید به‌طور کامل از شاخص‌های مصوب استفاده کرده و عملکرد خود را با دقت بیشتری ارزیابی کنند.

میرزایی تصریح کرد: نمی‌توان تمامی تقصیرها را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نسبت داد و مقصر اصلی در این ارزیابی‌ها، خود دستگاه‌ها هستند که نتواسته‌اند به اهداف تعیین‌شده دست یابند.

وی ادامه داد: این ضعف‌ها باید توسط دستگاه‌ها برطرف شود و در ارزیابی‌های آینده، این دستگاه‌ها باید با جدیت بیشتری به شاخص‌های تعیین‌شده پایبند باشند.

تاکید بر لزوم اصلاح شاخص‌ها و روش‌های ارزیابی در سال‌های آینده

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی گفت: برای سال آینده، تجدیدنظر اساسی در شاخص‌ها و روش‌های ارزیابی ضروری است و ارزیابی‌ها باید هم بر مبنای شاخص‌های کمی و هم کیفی صورت گیرد.

وی افزود: دستگاه‌ها باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند و برای کسب امتیازات بهتر در ارزیابی‌ها تلاش بیشتری کنند.

میرزایی تصریح کرد: در این راستا، ضروری است که سازمان‌های اجرایی در سطح استان با هم هماهنگ‌تر عمل کنند و هم‌افزایی بیشتری در این زمینه داشته باشند.

وی تاکید کرد: ارزیابی‌های سال‌های آینده باید شفاف‌تر و دقیق‌تر انجام شود، ضمن اینکه از دستگاه‌ها انتظار می‌رود که عملکرد خود را مؤثرتر ارزیابی کرده و به شاخص‌های تعیین‌شده پایبند باشند تا نمرات دستگاه‌ها کاهش یابد و به یکپارچگی در عملکرد برسیم.

