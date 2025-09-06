  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

ارائه خدمات رایگان داوطلبانه در محل نخل پیرمرد بندرعباس توسط هلال‌احمر

ارائه خدمات رایگان داوطلبانه در محل نخل پیرمرد بندرعباس توسط هلال‌احمر

بندرعباس- رئیس جمعیت هلال احمر بندرعباس گفت: در قالب برنامه‌های داوطلبانه این جمعیت، خدمات ویزیت رایگان، ایجاد فضای دوستدار کودک و آموزش احیای قلبی و ریوی در محله نخل پیرمرد ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید عباس‌نژاد اظهار کرد: در این برنامه که با حضور تیم‌های داوطلب هلال احمر برگزار شد، ۷۵ نفر از ساکنان محله از خدمات پزشکی رایگان بهره‌مند شدند.

وی افزود: همچنین با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی، آموزش‌های لازم در زمینه احیای قلبی و ریوی به مردم ارائه و فضای دوستدار کودک برای سرگرمی و نشاط کودکان محله ایجاد شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بندرعباس تاکید کرد: ارائه خدمات عام‌المنفعه و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار، از اولویت‌های اصلی هلال احمر است و با تداوم برنامه‌های داوطلبانه در دستور کار قرار گرفت.

کد خبر 6581285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها