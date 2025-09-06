به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید عباسنژاد اظهار کرد: در این برنامه که با حضور تیمهای داوطلب هلال احمر برگزار شد، ۷۵ نفر از ساکنان محله از خدمات پزشکی رایگان بهرهمند شدند.
وی افزود: همچنین با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی، آموزشهای لازم در زمینه احیای قلبی و ریوی به مردم ارائه و فضای دوستدار کودک برای سرگرمی و نشاط کودکان محله ایجاد شد.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بندرعباس تاکید کرد: ارائه خدمات عامالمنفعه و توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار، از اولویتهای اصلی هلال احمر است و با تداوم برنامههای داوطلبانه در دستور کار قرار گرفت.
