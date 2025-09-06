  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

رئیس‌جمهور در نشست شورای معاونان وزارت جهاد کشاورزی حضور یافت

رئیس‌جمهور امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه در نشست شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران با حضور سرزده در جلسه شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در جریان آخرین اقدامات و گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های تولید، تنظیم بازار و تجارت کالاهای کشاورزی قرار گرفت.

در این جلسه غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزیر گزارشی از وضعیت بخش‌های مختلف تولیدی، اقدامات انجام شده برای افزایش بهره‌وری در زنجیره‌های کشاورزی، برنامه‌های توسعه بازار و تعادل‌بخشی میان عرضه و تقاضا و همچنین روند تجارت داخلی و خارجی محصولات ارائه کردند.

رئیس‌جمهور پس از استماع این گزارش‌ها، ضمن تأکید بر هم‌افزایی میان معاونت‌ها و دستگاه‌های مرتبط، تنظیم برنامه‌های عملیاتی، تسریع در رفع موانع تولید و بهبود سازوکارهای بازار کالاهای اساسی کشاورزی را ضروری دانست و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان را مورد تأکید قرار داد.

این نشست که در محل شرکت بازرگانی دولتی ایران با حضور سرزده رئیس جمهور و هیئت همراه برگزار شد، معاونین وزیر جهاد کشاورزی گزارش نتایج آخرین اقدامات و دستاوردها جهت تأمین امنیت غذایی کشور را ارائه دادند.

