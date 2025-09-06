به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران با حضور سرزده در جلسه شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در جریان آخرین اقدامات و گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های تولید، تنظیم بازار و تجارت کالاهای کشاورزی قرار گرفت.

در این جلسه غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزیر گزارشی از وضعیت بخش‌های مختلف تولیدی، اقدامات انجام شده برای افزایش بهره‌وری در زنجیره‌های کشاورزی، برنامه‌های توسعه بازار و تعادل‌بخشی میان عرضه و تقاضا و همچنین روند تجارت داخلی و خارجی محصولات ارائه کردند.

رئیس‌جمهور پس از استماع این گزارش‌ها، ضمن تأکید بر هم‌افزایی میان معاونت‌ها و دستگاه‌های مرتبط، تنظیم برنامه‌های عملیاتی، تسریع در رفع موانع تولید و بهبود سازوکارهای بازار کالاهای اساسی کشاورزی را ضروری دانست و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان را مورد تأکید قرار داد.

این نشست که در محل شرکت بازرگانی دولتی ایران با حضور سرزده رئیس جمهور و هیئت همراه برگزار شد، معاونین وزیر جهاد کشاورزی گزارش نتایج آخرین اقدامات و دستاوردها جهت تأمین امنیت غذایی کشور را ارائه دادند.