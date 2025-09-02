افزایش شمار جانباختگان زلزله افغانستان به ۹۰۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی وقوع زلزله مرگبار ۶ ریشتری نیمهشب یکشنبه در افغانستان، تاکنون دست کم ۹۰۰ نفر جان باختند.
یوسف حماد، سخنگوی سازمان ملی مدیریت بحران افغانستان به آسوشیتدپرس گفت که در این زمینلرزه همچنین سه هزار نفر نیز مصدوم شدهاند.
وی افزود: مصدومان در حال انتقال هستند بنابراین امکان تغییر چشمگیر این ارقام وجود دارد. زلزله به رانش زمین و مسدود شدن جادهها در برخی نواحی منجر شده اما مسیرها بازگشایی شدهاند و سایر جادهها نیز به منظور فراهم شدن دسترسی(تیمهای امداد و نجات) به مناطق صعبالعبور بازگشایی خواهند شد.
سازمان زمینشناسی آمریکا، کانون این زلزله را در ۳۵ کیلومتری شمال روستای باساول در شهر مهمنددره ولایت ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام کرد. شمار قربانیان تا دیروز بیش از ۸۰۰ تن اعلام شده بود و مقامات گفتهاند که افزایش تعداد جانباختگان محتمل است.
بر اساس گزارشهای محلی، این زلزله خسارات و تلفات زیادی در شهر دره نور ولایت ننگرهار برجای گذاشته است.
زمان وقوع زلزله ساعت ۱۱:۴۷ شب به وقت محلی اعلام شد و حدود ۲۰ دقیقه بعد نیز پسلرزهای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در همان منطقه رخ داد.
