برگزاری«جشن بزرگ صلوات» در هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد بینالمللی صلوات، به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد (ص)، «جشن بزرگ صلوات» را با برنامههایی متنوع شامل مولودی خوانی، سرود، شعر، نمایش و آتشبازی در تهران برگزار میکند.
بر اساس اعلام دبیرخانه این مراسم، برنامههای هنری و معنوی متنوعی برای این شب تدارک دیده شده است.
مداحی و مولودیخوانی توسط حاج سید مهدی میرداماد؛ اجرای زنده خواننده نامآشنا، علی اکبر قلیچ، شعرخوانی توسط محمد میرزایی بازرگانی، اجرای سرود توسط گروه سرود نجم الثاقب و اجرای پرفورمنس نمایش با عنوان «وارثان زمین» از ججمله برنامههای این مراسم خواهد بود. همچنین نورافشانی و آتشبازی ویژه نیز در این مراسم انجام میشود.
نجمالدین شریعتی مجریگری این مراسم را بر عهده خواهد داشت و همچنین حضور ارزشمند استاد شجاعی از دیگر نکات برجسته این برنامه است.
این جشن بزرگ که با هدف گرامیداشت عظمت پیامبر رحمت و وحدت بخش جهان اسلام برگزار میشود، از عموم علاقهمندان، شیفتگان اهل بیت (ع) و خانوادههای محترم دعوت میکند تا در این مراسم باشکوه حضور یابند.
این مراسم روز دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۹:۳۰ در تهران، منطقه ۲۲، بلوار کوهک، نبش خیابان نسیم ششم برگزار خواهد شد.
نظر شما