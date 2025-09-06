صادرات ۲۸۴ هزار تن کالا از خراسان شمالی به خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرامتی ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: استان در چهار ماه نخست سال جاری با رشد ۱۳ درصدی وزنی صادرات، موفق به صادرات ۲۸۴ هزار تن کالا شده است.

کرامتی در این نشست با تأکید بر لزوم ارتقای شاخص‌های توسعه استانی گفت: با بررسی وضعیت تولیدات استانی و آسیب‌شناسی ضعف‌های موجود در بهره‌وری و صادرات، می‌توان گلوگاه‌های فروش محصولات را شناسایی و با رویکرد مهندسی معکوس به سمت انتخاب محصولاتی با کیفیت و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی حرکت کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی افزود: حضور همزمان بازرگانان و تولیدکنندگان در این مسیر، زمینه عرضه محصولاتی با قیمت و کیفیت رقابت‌پذیر را فراهم می‌کند.

گفتنی است این نشست با هدف بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت تعاملات تجاری استان با کشورهای منطقه برگزار شد.