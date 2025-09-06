به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیعالاول و هفته وحدت، بر ضرورت همکاری همگانی در حوزه مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: اعتیاد امروز یکی از جدیترین تهدیدات علیه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جامعه به شمار میرود و بیتوجهی به این مسئله خسارتهای جبرانناپذیری را متوجه نسل جوان و آینده کشور خواهد کرد.
وی با اشاره به سنگینی مسئولیت دستگاههای مختلف در این حوزه افزود: «اعتیاد تنها یک فرد را گرفتار نمیکند، بلکه بنیان خانواده و در نهایت جامعه را در معرض فروپاشی قرار میدهد. بنابراین اصل اساسی باید پیشگیری باشد چرا که هزینههای پیشگیری بسیار کمتر از درمان و مقابله است.»
استاندار کرمانشاه شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی استان را از عوامل حساسیتزا در این زمینه دانست و گفت: «از مدیران دستگاههای اجرایی تا شوراهای روستایی، ائمه جمعه، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای مرتبط باید با دقت، حساسیت و برنامهریزی وارد عمل شوند، چرا که حتی اقدامات کوچک نیز میتواند نقشی بزرگ در کاهش آسیبها ایفا کند.»
حبیبی نقش عملیات فرهنگی و آگاهیبخشی را در کاهش گرایش به مواد مخدر بسیار مهم توصیف کرد و اظهار داشت: «سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و رسانه ملی باید با اجرای برنامههای هدفمند، پیامدهای ویرانگر مواد مخدر را برای مردم تبیین کنند تا حساسیت اجتماعی در این حوزه افزایش یابد.»
وی همچنین از لزوم تقویت مراکز درمان و بازپروری معتادان سخن گفت و تأکید کرد: «مرکز ماده ۱۶ استان باید ظرفیت خود را افزایش دهد و تبدیل برخی مراکز دیگر به مراکز ماده ۱۶ در دستور کار قرار گیرد. این موضوع به عنوان مصوبه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان پیگیری خواهد شد.»
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: «همه ما باید مسئولانه و بدون تعلل وارد عمل شویم، چرا که غفلت در این زمینه میتواند مشکلات غیرقابل جبرانی برای آینده جوانان، خانوادهها و کل جامعه به دنبال داشته باشد.»
حبیبی در پایان با قدردانی از تلاشهای همه دستگاهها، خواستار همکاری جدی، همدلانه و مستمر نهادهای مختلف برای مهار این معضل اجتماعی شد و تأکید کرد: تنها با همگرایی و مشارکت جمعی میتوان از گسترش این آسیب خطرناک جلوگیری کرد.
