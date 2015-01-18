به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌ الله رنجبر پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه، اظهار داشت: تشکیل جمعیت‌ های مردمی تنها راهکار برون‌ رفت از مشکل اعتیاد است.

وی با تأکید بر بحث اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر گفت: مبارزه با مواد مخدر دولت محور نیست، چرا که اصولاً امکانات دولتی پاسخگو نبوده و گستردگی مبارزه با این مواد نیازمند همکاری مردمی است.

فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: توطئه گسترش و توسعه اعتیاد در بین جوانان، نوجوانان و زنان، توطئه‌ای نشأت گرفته از خارج مرزها ست و برای هدف قرار دادن ذهن و خلاقیت این قشر طراحی شده است.

رنجبر تأکید کرد: برای مبارزه با این بلای خانمان‌ سوز نیازمند روحیه جهادی و عزم همگانی هستیم و شعار شهرستان کرمانشاه برای مبارزه با مواد مخدر روش «فرد به فرد و خانه به خانه» است که در لوای این شعار به مبارزه جدی خواهیم پرداخت.

وی مبارزه با مواد مخدر را یکی از اولویت های کاری فرمانداری کرمانشاه برشمرد و افزود: در این زمینه بحث پیشگیری و انجام کارهای فرهنگی موضوعی اساسی است.

فرماندار کرمانشاه بر تداوم طرح اجتماع محور در قالب پایگاه‌های سلامت اجتماعی در زمینه مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و بیان داشت: بحث پیشگیری در دانشگاه‌ ها و آموزش و پرورش باید در اولویت قرار بگیرد.

رنجبر آگاه‌ سازی تمامی اقشار به ویژه جوانان در بحث پیشگیری از اعتیاد را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: هیچ روستا یا حتی خانواده‌ ای در زمینه آگاهی از مضرات اعتیاد نباید جا بماند.

وی برگزاری کلاس‌های آموزشی، برپایی نمایشگاه‌های عکس و پوستر از آسیب‌های مواد مخدر، توسعه ورزش در محلات، استفاده از تمام امکانات برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و استفاده از برنامه‌های هنری را مهمترین راهکارهای پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد.

فرماندار کرمانشاه گفت: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش با فعال کردن گروه‌ های تئاتری و هنری که کاری کم‌ هزینه است را در دستور کار خود قرار دهند.

رنجبر بیان داشت: هر یک از بخشداری‌ های شهرستان کرمانشاه و حتی هر دهستانی باید یک جمعیت مردمی مبارزه با مواد مخدر و پایگاه سلامت اجتماعی را تشکیل دهند.

وی مقابله با عرضه‌ کنندگان مواد مخدر را موضوعی مهم بیان کرد و ادامه داد: نیروی انتظامی نیز باید در امر پاک‌سازی مناطق آلوده به مواد مخدر تسریع کند.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: البته پاکسازی‌ها در محلات باید با اطلاع فرمانداری باشد و همکاری ادارات در زمینه پاکسازی نیز نیازمند هماهنگی با فرمانداری است.

رنجبر از تدوین طرح‌های پاکسازی برای برخی از محلات آلوده شهر کرمانشاه خبر داد و بیان داشت: ظرف یک تا 2 ماه آینده این طرح‌ها باید عملیاتی شود.

وی اشاره‌ای به فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر در استان و به ویژه شهرستان کرمانشاه داشت و گفت: استان کرمانشاه به لحاظ حساسیت‌های استاندار نسبت به مواد مخدر در میان استان‌های کشور رتبه اول و شهرستان کرمانشاه نیز در استان در این زمینه در جایگاه نخست قرار گرفته است.

فرماندار کرمانشاه بر لزوم آگاه‌ سازی جامعه از آسیب‌ها و مضرات استفاده از مواد مخدر از طریق شبکه‌های مجازی از جمله وایبر، واتس آپ، لاین و... و فعال کردن گروه‌ ها در این شبکه‌ها برای اطلاع‌ رسانی تأکید کرد.

