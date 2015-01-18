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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷

رنجبر:

تشکیل جمعیت‌ های مردمی تنها راهکار برون‌ رفت از مشکل اعتیاد است

تشکیل جمعیت‌ های مردمی تنها راهکار برون‌ رفت از مشکل اعتیاد است

کرمانشاه- فرماندار شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر دولت محور نیست، گفت: تشکیل جمعیت‌ های مردمی تنها راهکار برون‌ رفت از مشکل اعتیاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌ الله رنجبر پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه، اظهار داشت: تشکیل جمعیت‌ های مردمی تنها راهکار برون‌ رفت از مشکل اعتیاد است.

وی با تأکید بر بحث اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر گفت: مبارزه با مواد مخدر دولت محور نیست، چرا که اصولاً امکانات دولتی پاسخگو نبوده و گستردگی مبارزه با این مواد نیازمند همکاری مردمی است.

فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: توطئه گسترش و توسعه اعتیاد در بین جوانان، نوجوانان و زنان، توطئه‌ای نشأت گرفته از خارج مرزها ست و برای هدف قرار دادن ذهن و خلاقیت این قشر طراحی شده است.

رنجبر تأکید کرد: برای مبارزه با این بلای خانمان‌ سوز نیازمند روحیه جهادی و عزم همگانی هستیم و شعار شهرستان کرمانشاه برای مبارزه با مواد مخدر روش «فرد به فرد و خانه به خانه» است که در لوای این شعار به مبارزه جدی خواهیم پرداخت.

وی مبارزه با مواد مخدر را یکی از اولویت های کاری فرمانداری کرمانشاه برشمرد و افزود: در این زمینه بحث پیشگیری و انجام کارهای فرهنگی موضوعی اساسی است.

فرماندار کرمانشاه بر تداوم طرح اجتماع محور در قالب پایگاه‌های سلامت اجتماعی در زمینه مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و بیان داشت: بحث پیشگیری در دانشگاه‌ ها و آموزش و پرورش باید در اولویت قرار بگیرد.

رنجبر آگاه‌ سازی تمامی اقشار به ویژه جوانان در بحث پیشگیری از اعتیاد را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: هیچ روستا یا حتی خانواده‌ ای در زمینه آگاهی از مضرات اعتیاد نباید جا بماند.

وی برگزاری کلاس‌های آموزشی، برپایی نمایشگاه‌های عکس و پوستر از آسیب‌های مواد مخدر، توسعه ورزش در محلات، استفاده از تمام امکانات برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و استفاده از برنامه‌های هنری را مهمترین راهکارهای پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد.

فرماندار کرمانشاه گفت: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش با فعال کردن گروه‌ های تئاتری و هنری که کاری کم‌ هزینه است را در دستور کار خود قرار دهند.

رنجبر بیان داشت: هر یک از بخشداری‌ های شهرستان کرمانشاه و حتی هر دهستانی باید یک جمعیت مردمی مبارزه با مواد مخدر و پایگاه سلامت اجتماعی را تشکیل دهند.

وی مقابله با عرضه‌ کنندگان مواد مخدر را موضوعی مهم بیان کرد و ادامه داد: نیروی انتظامی نیز باید در امر پاک‌سازی مناطق آلوده به مواد مخدر تسریع کند.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: البته پاکسازی‌ها در محلات باید با اطلاع فرمانداری باشد و همکاری ادارات در زمینه پاکسازی نیز نیازمند هماهنگی با فرمانداری است.

رنجبر از تدوین طرح‌های پاکسازی برای برخی از محلات آلوده شهر کرمانشاه خبر داد و بیان داشت: ظرف یک تا 2 ماه آینده این طرح‌ها باید عملیاتی شود.

وی اشاره‌ای به فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر در استان و به ویژه شهرستان کرمانشاه داشت و گفت: استان کرمانشاه به لحاظ حساسیت‌های استاندار نسبت به مواد مخدر در میان استان‌های کشور رتبه اول و شهرستان کرمانشاه نیز در استان در این زمینه در جایگاه نخست قرار گرفته است.

فرماندار کرمانشاه بر لزوم آگاه‌ سازی جامعه از آسیب‌ها و مضرات استفاده از مواد مخدر از طریق شبکه‌های مجازی از جمله وایبر، واتس آپ، لاین و... و فعال کردن گروه‌ ها در این شبکه‌ها برای اطلاع‌ رسانی تأکید کرد.
 

کد مطلب 2467284

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