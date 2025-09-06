سید اسماعیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۹۶ درصد آبیاری فضای سبز شهر زنجان مکانیزه شده است و زنجان در بخش مکانیزاسیون در کشور سرآمد است.

وی با اشاره به اینکه بعضی قسمت‌ها لکه‌ای است و صرفه اقتصادی برای مکانیزاسیون ندارد، عنوان کرد: از مجموع انشعاب‌های آب شرب شهری برای فضای سبز به ۲۰ انشعاب رسیدیم و تقریباً همه انشعاب‌های آب شرب برای فضای سبز قطع شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان از حذف کاشت چمن و جایگزینی سایر گیاهان یا ابزارهای فضاسازی خبر داد و گفت: با کاشت درخت به جای چمن مصرف آب به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به طرح کاشت ۲۰ هزار درخت تا پایان یادآور شد: تا کنون ۱۰ هزار اصله نهال کاشته شده و سال بعد نیز ۵۰ هزار درخت در دستور کار قرار دارد.

موسوی با بیان اینکه توسعه و بهبود فضای سبز در زنجان فاصله معناداری با میانگین کشوری ایجاد می‌کند، ادامه داد: سیستم‌های آبیاری مکانیزه به طور یکنواخت و دقیق‌تر به افزایش کیفیت و آبیاری فضای سبز کمک می‌کند.