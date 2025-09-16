به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطانی محمدی ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان از پیشرفت پروژه‌های مهم شهری خبر داد و گفت: مسیر طالقانی به پیاده‌راه تبدیل خواهد شد تا نقش مهمی در بهبود فضای شهری و توسعه گردشگری شهر ایفا کند.

وی با بیان اینکه مراحل اولیه عمرانی این طرح در حال انجام است و عملیات کلنگ‌زنی بخش‌های مختلف این محور در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، افزود: هدف از این پروژه، تکمیل کریدور گردشگری سبزه‌میدان و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان عنوان شد.

شهردار زنجان همچنین به پروژه تبدیل قبرستان متروکه دهخدا به پارک اشاره کرد و گفت: طرح مربوط به این پروژه به تازگی نهایی شده و عملیات عمرانی آن ظرف هفته آینده آغاز خواهد شد.

سلطان محمدی افزود: این پارک در یکی از محلات بازآفرینی شهر قرار دارد و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی از شهروندان و رسانه‌های استان خواست تا در اطلاع‌رسانی و پیگیری این پروژه همکاری لازم را داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به ساماندهی محور خیام، گفت: این پروژه یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری است و نواقص موجود در ساخت و سازهای این محور شناسایی شده است.

شهردار زنجان با بیان اینکه پیگیری‌های لازم برای اجرای این طرح در حال انجام بوده و تملکات مسیر طی روزهای آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت، افزود: در هفته آینده جلسه‌ای با همکاری شورای اسلامی شهر برای تسریع در روند اجرایی برگزار شود.

سلطان محمدی افزود: فاز اول عملیات عمرانی محور خیام ظرف ۲۰ روز آینده آغاز خواهد شد و هدف رفع مشکلات ترافیکی این منطقه است.

شهردار زنجان در ادامه به برنامه‌های شادواره شهروندی اشاره کرد و استقبال مطلوب شهروندان از این شادواره را خوب عنوان کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان در این رویدادها به صورت خانوادگی حضور داشته‌اند و به همین دلیل تداوم اجرای شادواره‌ها در فصل‌های پاییز و زمستان در نقاط مختلف شهر در دستور کار شهرداری قرار دارد.

سلطان محمدی در زمینه استفاده شهرداری زنجان انرژی‌های پاک، افزود: با توجه به سیاست‌های کلان کشور، شهرداری زنجان در نظر دارد نیروگاه‌های خورشیدی را در اراضی مناسب تحت اختیار خود راه‌اندازی کند.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدام کاهش هزینه‌های انرژی، حفظ محیط زیست و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری است، ادامه داد: پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت برای طراحی، ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی تهیه شده و مراحل بعدی اجرایی در حال پیگیری است.

شهردار زنجان گفت: همکاری مستمر بین شهرداری، شورای شهر، رسانه‌ها و شهروندان، کلید موفقیت در اجرای پروژه‌های شهری و بهبود کیفیت زندگی در زنجان است.