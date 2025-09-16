به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی عصر سه‌شنبه در جریان بازدید از چند واحد صنعتی زرندیه گفت: کارخانه‌های سیمان این شهرستان علاوه بر نقش اقتصادی، در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز خدمات ارزشمندی به روستاها و مناطق اطراف ارائه کرده‌اند.

نماینده مردم ساوه وزرندیه در مجلس در شورای اسلامی افزود: بخش زیادی از کارگران شاغل در این واحد تولیدی از روستاهای اطراف هستند و با سرویس به محل کار می‌آیند، این افراد حقوق مناسب دریافت می‌کنند و در همین منطقه زندگی می‌کنند که خود موجب رونق روستاها شده است و این واحد صنعتی با وجود همه ناترازی‌های انرژی برق و گاز، بالاتر از ظرفیت اسمی خود تولید دارد.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به کلنگ‌زنی پروژه نیروگاه خورشیدی در این کارخانه گفت: این اقدام ارزشمند نویدبخش آن است که مشکل ناترازی برق به طور کامل برطرف خواهد شد و دیگر شاهد قطعی برق برای صنایع منطقه نخواهیم بود.

وی با اشاره به مشکلات جاده‌ای منطقه اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم، تعریض جاده قدیمی عباس‌آباد به اربی به طول ۲۰ کیلومتر است، این مسیر که هم‌اکنون نیز مورد استفاده اهالی قرار می‌گیرد، می‌تواند حداقل ۴۰ تا ۵۰ روستای بالادست را پوشش دهد و مسیر تردد آنها را ۲۰ کیلومتر کوتاه‌تر کند، این جاده به پل و ابنیه خاصی نیاز ندارد و حتی از کنار یک بنای تاریخی کاروانسرا عبور می‌کند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعریض این مسیر علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد، نقش مهمی در کاهش تصادفات و نجات جان صدها نفر خواهد داشت، همچنین این جاده در نزدیکی آزادراه قرار دارد و می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه منطقه‌ای داشته باشد.

حجت الاسلام سبزی گفت: با همکاری کارخانه‌های سیمان خاکستری و سفید و معادن موجود در مسیر می‌توان بخش زیرسازی این جاده را انجام داد و دولت نیز برای آسفالت آن اقدام کند، اجرای این پروژه می‌تواند نقطه عطفی در توسعه زرندیه باشد.

وی با اشاره به اهمیت نقش صنایع در مسئولیت اجتماعی افزود: این واحدها تاکنون در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای، خدمات اجتماعی و فرهنگی اقدامات خوبی داشته‌اند و انتظار می‌رود در تکمیل پروژه‌های زیربنایی نیز بیش از گذشته مشارکت کنند.

ضمن تقدیر از مدیران کارخانه‌های سیمان و مسئولان استانی گفت: آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی و طرح تعریض جاده قدیمی عباس‌آباد به اربی می‌تواند سرآغاز تحولات مثبت در این منطقه باشد چرا که منفعت آن عاید مردم و صنایع خواهد بود.