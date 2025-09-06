به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش بارانی بیرانوند در سخنانی با ارائه مهمترین توصیهها به داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در مرحله انتخاب رشته، اظهار داشت: مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته، مراجعه به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور و مشورت با مشاوران خبره، کلید موفقیت در انتخاب رشته است.
وی با هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی افراد در فضای مجازی، گفت: داوطلبان باید تنها به منابع معتبر، یعنی سامانه رسمی انتخاب رشته سازمان سنجش مراجعه کنند و به وعدههای غیرواقعی، اعتماد نکنند.
معاون دانشگاه لرستان با اشاره به توانمندیهای دانشگاه لرستان، گفت: این دانشگاه دارای بیش از ۴۰۰ عضو هیئتعلمی، هشت هزار دانشجو و ۱۰ دانشمند دو درصد برتر جهانی است و بهعنوان یکی از دانشگاههای بزرگ کشور شناخته میشود.
بارانی بیرانوند، افزود: دانشگاه لرستان برای رتبههای برتر، مشوقهایی متنوعی همچون خوابگاه رایگان، کمکهزینه تحصیلی، آزمایشگاههای مجهز و امکانات رفاهی و پژوهشی گسترده در نظر گرفته است.
وی گفت: دانشگاه لرستان با داشتن بیش از ۸۰۰ دانشجوی بینالمللی توانسته است جایگاه ویژه خود را پیدا کند و باوجود برخی کمبودها، این دانشگاه، توانمند و پویاست و انتخابی مطمئن برای خانوادهها محسوب میشود.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان خطاب به خانوادهها، بهویژه در استان لرستان، گفت: باتوجهبه وجود تنوع رشتهها در دانشگاه لرستان، امکانات علمی و ظرفیتهای پژوهشی، توصیهام این است که خانوادهها، دانشگاه لرستان را در اولویتهای خود برای انتخاب رشته و تحصیل فرزندان، قرار بدهند.
نظر شما