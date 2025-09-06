  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

توصیه‌های مهم معاون دانشگاه لرستان به پذیرفته‌شدگان کنکور

خرم‌آباد - معاون دانشگاه لرستان تأکید کرد: پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری برای انتخاب رشته به مشاوره خبره در این حوزه مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش بارانی بیرانوند در سخنانی با ارائه مهم‌ترین توصیه‌ها به داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در مرحله انتخاب رشته، اظهار داشت: مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته، مراجعه به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور و مشورت با مشاوران خبره، کلید موفقیت در انتخاب رشته است.

وی با هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی افراد در فضای مجازی، گفت: داوطلبان باید تنها به منابع معتبر، یعنی سامانه رسمی انتخاب رشته سازمان سنجش مراجعه کنند و به وعده‌های غیرواقعی، اعتماد نکنند.

معاون دانشگاه لرستان با اشاره به توانمندی‌های دانشگاه لرستان، گفت: این دانشگاه دارای بیش از ۴۰۰ عضو هیئت‌علمی، هشت هزار دانشجو و ۱۰ دانشمند دو درصد برتر جهانی است و به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور شناخته می‌شود.

بارانی بیرانوند، افزود: دانشگاه لرستان برای رتبه‌های برتر، مشوق‌هایی متنوعی همچون خوابگاه رایگان، کمک‌هزینه تحصیلی، آزمایشگاه‌های مجهز و امکانات رفاهی و پژوهشی گسترده در نظر گرفته است.

وی گفت: دانشگاه لرستان با داشتن بیش از ۸۰۰ دانشجوی بین‌المللی توانسته است جایگاه ویژه خود را پیدا کند و باوجود برخی کمبودها، این دانشگاه، توانمند و پویاست و انتخابی مطمئن برای خانواده‌ها محسوب می‌شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان خطاب به خانواده‌ها، به‌ویژه در استان لرستان، گفت: باتوجه‌به وجود تنوع رشته‌ها در دانشگاه لرستان، امکانات علمی و ظرفیت‌های پژوهشی، توصیه‌ام این است که خانواده‌ها، دانشگاه لرستان را در اولویت‌های خود برای انتخاب رشته و تحصیل فرزندان، قرار بدهند.

