به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شاهین در سخنانی، اظهار داشت: فصل تابستان، فرصتی برای رفع کمبودهای زیرساختی خوابگاهها است؛ در همین راستا، تعمیرات اساسی، بهسازی فضای سبز، شستوشوی فرشها و تغییرات در تغذیه و سلفسرویس انجام شد. همچنین، برنامهریزی و پیگیری شد تا برق در ایام امتحانات، قطع نشود و خدمات رفاهی دانشجویان باکیفیت بهتری ارائه شود.
وی افزود: باوجود شرایط خاص کشور در خردادماه و موکولشدن امتحانات به شهریورماه، به علت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در تلاش هستیم تا تعمیر و تجهیز کامل خوابگاهها را تا هفته اول مهرماه، به پایان برسانیم. همچنین، با اتمام امتحانات در ۱۸ شهریور، فرصتی برای تکمیل باقیماندهٔ تعمیرات، فراهم خواهد شد.
معاون دانشجویی دانشگاه لرستان، بیان داشت: خوابگاهها از تاریخ ۱۹ شهریورماه جاری تعطیل میشوند و تنها خوابگاههای مقطع تحصیلات تکمیلی، فعال خواهند بود.
شاهین، افزود: دانشجویان کارشناسی میتوانند وسایل خود را بدون نگرانی، در اتاقها نگه دارند تا با آغاز سال تحصیلی جدید، ساماندهی مجدد خوابگاهها بر اساس تعداد دانشجویان نو ورود، انجام شود.
وی با قدردانی از همراهی و همدلی همه دانشجویان، بهویژه اعضای شورای صنفی دانشجویان، تأکید کرد: آنچه در صدر اولویتهای ماست، آرامش، آسایش و رضایت دانشجویان است.
