محمد مهدی کارکن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سومین المپیاد بزرگ ورزشی مساجد ساوه با همکاری شهرداری، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، اداره ورزش و جوانان و کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان ساوه، در قالب طرح «طراوت» برگزار شد.
وی ادامه داد: شرکتکنندگان در این جشنواره در رشتههای متنوعی از جمله والیبال، فوتسال، مینی فوتبال، کشتی، طنابکشی، تنیس روی میز، شنا، دارت، دو و میدانی و دوچرخهسواری به رقابت پرداختند.
کارکن گفت: این جشنواره ویژه دختران و پسران در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان طراحی شده و هر فرد تنها مجاز به شرکت در یک رشته ورزشی، به صورت انفرادی یا گروهی بود.
مسئول کانونهای فرهنگی هنری مساجد ساوه اظهار کرد: مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان در آبانماه و همزمان با هفته فرهنگی ساوه برگزار میشود.
کارکن با اشاره به مشارکت ۲ هزار نفر در سومین المپیاد بزرگ ورزشی مساجد ساوه تصریح کرد: هدف از برگزاری این المپیاد ورزشی تقویت روحیه ورزشکاری، ایجاد فضای رقابتی سالم، و شناسایی استعدادهای ورزشی در سطح شهر بود.
وی افزود: طرح ملی «طراوت» با هدف تقویت نقش اجتماعی و فرهنگی مساجد و با همکاری کانونهای فرهنگی هنری مساجد و شهرداری با هدف ایجاد پویایی و حیات بیشتر در مساجد و جلب مشارکت بیشتر مردم، به ویژه جوانان در برنامههای مسجد اجرا میشود.
به گفته وی احیای کارکردهای مسجد، ارتباط گیری، مهارت افزایی، ارتباط نوجوانان با مساجد و خادمان مساجد و گروههای مختلف از اهداف اصلی این طرح است.
