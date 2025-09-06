به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی بعدازظهر شنبه در جریان بازدید از شرکت تعاونی آرد فجر، با اشاره به نقش اساسی تعاونیها در پیشرفت و توسعه شهرستان، اظهار کرد: تعاونیها یکی از مؤلفههای اصلی در جوامع پویا هستند که از طریق کار گروهی و مشارکتی میتوانند در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار باشند.
وی افزود: در فرهنگ اسلامی نیز به همکاریهای جمعی و تعاون تأکید شده و در قانون اساسی، بهویژه اصل ۴۴، حمایت از تعاونیها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
حمایت از تعاونیها نیازمند همکاری بین دستگاهی
فرماندار سنندج در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به نیازهای مختلف تعاونیها در بخشهای کشاورزی، تولیدی، کامیونداران و خدماتی، گفت: تعاونیها با مشکلات و نیازهای متعددی روبهرو هستند که باید به طور جدی شناسایی و اقدامات عملی برای رفع آنها انجام شود.
سجادی با بیان اینکه بخشی از بودجه شهرستان به حمایت از تعاونیهای فعال اختصاص یافته است، گفت: برای رفع موانع و چالشها، لازم است که دستگاههای مختلف بهطور هماهنگ و مستمر وارد عمل شوند.
همکاریهای جمعی کلید تقویت تعاونیها
وی در پایان بر ضرورت توجه ویژه به تعاونیها تأکید کرده و خاطرنشان کرد: همکاری در حوزههای مختلف میتواند ظرفیتهای تعاونیها را تقویت کرده و آنها را به یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه شهرستان تبدیل کند، با این همکاریها، میتوان به رشد اقتصادی و توسعه پایدار دست یافت.
