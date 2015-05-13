صدهزار تعاونی در کشور فعال است/ تعاون بهترین امکان برای ایجاد شغل

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید کلانتری صبح امروز چهارشنبه در نشست مشترک با استاندار کردستان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰۰ هزار تعاونی در کل کشور فعال هستند که یکی از برنامه های اصلی وزارت خانه تلاش برای توانمندسازی این تعاونی ها با برگزاری برنامه های آموزشی است.

وی ادامه داد: یکی از راهبردهای هفت گانه وزارت تعاون در کشور توسعه تعاونی با هدف توجه بیشتر به بازار کار است و در همین راستا نیز برنامه ریزی ویژه ای در دستور کار قرار گرفته و انتظار می رود که این مهم در سراسر کشور از سوی ادارات متولی اجرایی و عملیاتی شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در کشور داریم می بایست هم اکنون دو هزار برند فعال داشته باشیم که باید ضمن بهره برداری از این ظرفیت در راستای برند سازی برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.

وی با اشاره به لزوم توسعه تعاونی های حوزه بسته بندی در کشور با توجه به ظرفیت های موجود گفت: تنوع در فعالیت های تعاونی در کشور پائین است و به همین دلیل بخش زیادی از فعالیت در حوزه تعاونی تکراری است که به همین دلیل یکی از برنامه های وزارت حمایت از تنوع در فعالیت تعاونی هاست.

کلانتری حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی را یکی دیگر از راهکارهای مهم برای معرفی ظرفیت های بخش تعاون اعلام کرد و افزود: در این حوزه نیز باید برنامه ریزی بهتری در دستور کار قرار گیرد.

وی تقویت تعاون را زمینه ساز جمع آوری منابع مردمی برای حمایت از بخش تولید عنوان کرد و یادآور شد: دولت تسهیلات ویژه ای را برای حمایت و تقویت این بخش در دستور کار قرار داده است.

وی ایجاد ۱.۵ میلیون فرصت شغلی توسط بخش تعاون در سال گذشته را یکی از ظرفیت های نهفته در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: رفع معضل بیکاری یکی از نیازهای جدی در کشور است که در صورت تقویت بخش تعاون می توان مشکلات پیش روی ایجاد فرصت های شغلی را رفع کرد.