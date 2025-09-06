به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری فراخوان هفتمین دوره همایش کتاب سال حکومت اسلامی را منتشر کرد.

در این دوره، محورهای تازه‌ای به مجموعه موضوعات افزوده شده که از جمله آن‌ها می‌توان به «تجربه حکمرانی اسلامی» اشاره کرد. همچنین عنوان «حقوق عمومی اسلام» به «حقوق اساسی اسلام» تغییر یافته است تا رویکرد دقیق‌تری در بررسی مباحث حقوقی در چارچوب فقه حکومتی دنبال شود.

یکی از تفاوت‌های مهم این دوره با سال‌های گذشته، پذیرش مقالات علمی-پژوهشی است که در ادوار پیشین صرفاً کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های دکتری در فرآیند داوری قرار می‌گرفت، اما امسال برای نخستین بار مقالات پژوهشی نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

بر اساس اعلام دبیرخانه، علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات منتشرشده در سال ۱۴۰۳ را تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه ارسال کنند. آثار باید چاپ‌شده یا از پایان‌نامه‌های دفاع‌شده باشند و مقالات نیز باید در قالب علمی-پژوهشی ارائه شوند.

در روند داوری، چهار مرحله شامل ارزیابی عمومی، نیمه‌تخصصی، تخصصی و نهایی پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست دست‌کم پنج داور نظر خواهند داد و اثر باید سه رأی مثبت کسب کند. در مراحل تخصصی، داوری دقیق‌تر انجام می‌شود و برای محور «تجربه حکمرانی اسلامی» علاوه بر اساتید دانشگاهی، برخی سیاست‌مداران باتجربه نیز در فرآیند بررسی مشارکت دارند.

محور «تجربه حکمرانی اسلامی» به بررسی نمونه‌های تاریخی و معاصر از جمله دوران صدر اسلام، جمهوری اسلامی ایران، حکومت صفویه، عثمانی و دیگر دولت‌های اسلامی می‌پردازد. همچنین در بخش ویژه «کارآمدی حکومت اسلامی»، آثار مرتبط با کارآمدی و اثربخشی نظام اسلامی در اولویت قرار گرفته‌اند.

دبیر علمی همایش عنوان کرد: روند داوری کاملاً مستقل و محرمانه خواهد بود و هیچ ملاحظه سیاسی در انتخاب آثار تأثیر نخواهد داشت. آثار برگزیده در سه سطح «برگزیده»، «شایسته تقدیر» و «شایسته تحسین» معرفی می‌شوند و علاوه بر جوایز نقدی، حمایت‌های علمی و نشر نیز دریافت خواهند کرد.

بنا بر اعلام دبیرخانه، برخی آثار برگزیده مطابق استانداردهای علمی از سوی مرکز منتشر می‌شوند و همچنین از نویسندگان منتخب برای مشارکت در تدوین دانشنامه «ولایت فقیه» دعوت خواهد شد.

قائم‌مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی با دعوت از پژوهشگران و مراکز علمی برای حضور فعال در این رویداد، از رسانه‌ها خواست تا در انعکاس اخبار و گسترش گفتمان حکمرانی اسلامی همکاری کنند.