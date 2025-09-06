به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رجبی‌دوانی در سومین نشست علمی فرهنگی «از خاتم تا خاتم» با موضوع «جاهلیت در عصر رسول اعظم (ص) و عصر ظهور حضرت حجت (عج)» که ظهر شنبه به همت اندیشکده مهدویت و انقلاب اسلامی در مسجد مقدس جمکران و به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) و هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر خاتم (ص) برگزار شد به تبیین ویژگی‌های جامعه عرب جاهلی و مقایسه آن با نشانه‌های جاهلیت در عصر ظهور پرداخت و اظهار کرد: جاهلیت در معنای حقیقی خود تنها به نادانی خلاصه نمی‌شود، بلکه دوری از عقلانیت، بی‌توجهی به فطرت و حاکمیت ارزش‌های پست و بی‌ارزش را نیز شامل می‌شود.

وی با اشاره به برخی مصادیق جامعه عرب پیش از اسلام همچون شراب‌خواری، قمار، زنده‌به‌گور کردن دختران، عادی بودن زنا و بی‌اعتنایی به حقوق انسانی، افزود: تعصبات قبیله‌ای و جنگ‌های بی‌پایان نیز از دیگر نشانه‌های بارز آن جامعه بود که زمینه‌ساز خشونت و نابسامانی‌های گسترده شد.

این استاد تاریخ اسلام خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) با رسالت الهی خود و با تحمل سختی‌ها و آزارها، توانست ارزش‌های جاهلی را از میان برده و برادری، اخلاق و ایمان را جایگزین کند.

رجبی‌دوانی با تطبیق این وضعیت با شرایط امروز، تصریح کرد: جاهلیت عصر ظهور به مراتب پیچیده‌تر و گسترده‌تر از جاهلیت صدر اسلام است، زیرا در تمام ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رخنه کرده و تنها به بت‌پرستی یا فساد اخلاقی محدود نمی‌شود.

وی از فساد اخلاقی و فروپاشی بنیان خانواده، ترویج بی‌عفتی و شباهت مرد و زن در پوشش و رفتار، رباخواری و بی‌وفایی در روابط اجتماعی، رواج فتنه‌ها و سیطره حکومت‌های نالایق و فاسد و نیز سطحی‌نگری فرهنگی و غفلت از ارزش‌های انسانی در سایه پیشرفت‌های علمی به عنوان مظاهر بارز جاهلیت مدرن یاد کرد.

این پژوهشگر تاریخ اسلام همچنین نقش ایران را در این دوران سرنوشت‌ساز مهم برشمرد و اظهار امیدواری کرد: ایران به عنوان پایگاه اصلی یاران حضرت ولی‌عصر (عج) می‌تواند در برابر فتنه‌های جهانی، امنیت و ثبات جامعه را حفظ کرده و زمینه‌ساز برپایی عدالت مهدوی در جهان شود.