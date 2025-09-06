نوسازی فضای مدارس شرق تهران همزمان با فصل پاییز

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد نوری شهردار منطقه ۱۳ تهران در جلسه ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۴ که با حضور معاونان، شهرداران نواحی، نمایندگان آموزش و پرورش و دیگر ارگانهای مسئول، توسط معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ برگزار شد، گفت: ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۴، فرصتی است تا با هم افزایی میان نهادهای مرتبط، بهترین خدمات آموزشی و رفاهی را به دانش آموزان و خانوادهها ارائه کنیم.
این مقام مسئول در بخشی از صحبتهایش با اشاره به لزوم نشاط آفرینی در مدارس افزود: یکی از برنامههای مهم ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۴، ایجاد روحیه مثبت و متفاوت در دانش آموزان از طریق طرحهای خلاقانه و برنامههای خاطره انگیز است که در این راستا، در چهار محور اصلی محلهها؛ برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی و سرگرمی طراحی شده تا دانش آموزان با انرژی و انگیزه بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
مدیریت شهری شرق پایتخت در ادامه با اشاره به نتایج مثبت اجرای طرحهای آموزشی جدید خاطرنشان کرد: بهبود رفتار، افزایش انگیزه و مشارکت بیشتر دانشآموزان از دستاوردهای ارزشمند این برنامهها بوده و باید با همکاری بیشتر خانوادهها و کادر آموزشی ادامه یابد.
نوری با اشاره به ضرورت بهره گیری ظرفیتهای معاونتهای اجرایی در زمینه خدمات شهری، فنی و عمرانی و ترافیک خاطرنشان کرد: ما موظفیم با مدیریت صحیح شهری، مسیر تحصیلی دانش آموزان را هموار تر کنیم.
در پایان این نشست، معاونان اجرایی و شهرداران نواحی اقدامات و برنامههای استقبال از مهر منطقه ۱۳ را تشریح کردند.
