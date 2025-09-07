گرانی کالاهای اساسی نیازمند مهار فوری است؛ طرح کالابرگ اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در ابتدا یاد و خاطره شهدای قیام ۱۷ شهریور کشتار جمعی از مردم به دست مأموران ستم شاهی پهلوی را گرامی میداریم و به روح بلند تمامی شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی سلام و درود میفرستم.
وی در ادامه، گفت: امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی هستیم که فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است. به ویژه قیمت مرغ که به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم، در ماههای اخیر به طور بیرویه بالا رفته، نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این افزایش نه تنها سفره مردم را کوچکتر کرده، بلکه امنیت غذایی اقشار کمدرآمد را به خطر انداخته و نیازمند اقدام فوری برای مهار آن هستیم. حل این معضل راه حل روی زمین دارد و مورد تاکید رئیس جمهور نیز هست و آن هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوهای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت میماند.
قالیباف ادامه داد: این شیوه برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه هر فرد تمرکز دارد و با اختصاص مقدار دقیق کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، لبنیات با قیمت ثابت و تضمینی، از کمارزش شدن حمایتها در برابر تورم جلوگیری میکند.
رئیس مجلس اظهار کرد: شیوه اجرای فعلی و گذشته که تنها بر پایه اعتبار ریالی ثابت استوار است، با افزایش قیمتها کارایی خود را از دست میدهد و نمیتواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند. از دولت میخواهیم، پیرو تأکیدات رئیس جمهور هر چه زودتر مقدمات اجرای این طرح را که باعث آرامش معیشتی برای مردم میشود، فراهم کند.
نظر شما